Met de winst van Max Verstappen in de Grand Prix van Emilia-Romagna ligt de Formule 1 nu echt op koers voor een fraaie titelstrijd. De Red Bull-coureur deelde een belangrijke tik uit aan Lewis Hamilton. Tegelijkertijd liet de regerend wereldkampioen zien wat erbij komt kijken om hem van een achtste titel af te houden.

Verstappen weet nu weer dat Hamilton pas is uitgeschakeld als zijn Mercedes onherstelbaar verwoest is en de Brit zelf al onder de douche staat.



Want het zag er niet goed uit voor de WK-leider in de dertigste ronde. Al ploeterend met zijn versnellingsbak stond Hamilton in de grindbak. Heel moeizaam kwam de Brit na een minuut achteruit rollend weer uit de ellende. Zijn Mercedes was beschadigd en de banden waren smerig.



Als een geluk bij een ongeluk was daar de crash van teamgenoot Valtteri Bottas en Mercedes-protegé George Russell. Terwijl Hamilton terugreed naar de pits, kwam de safetycar de baan op, waardoor zijn tijdverlies werd beperkt. Verstappen ging wel voorbij de Engelsman, die daarmee op een rondje achterstand kwam. "Maar die krijgen we zo terug na de safetycar", stelde race-engineer Peter Bonnington Hamilton gerust, terwijl de opgelapte Mercedes weer de baan op reed.



De rodevlagsituatie die volgde, gaf de zichtbaar balende zevenvoudig kampioen weer even de kans om bij zinnen te komen. Nadat het veld na een half uur onderbreking weer werd losgelaten, reed Hamilton grotendeels eigenhandig met een indrukwekkende inhaalrace terug naar de tweede plaats. En passant klokte hij ook nog even de snelste rondetijd, waardoor de WK-leiding in Britse handen blijft.

Lewis Hamilton feliciteert Max Verstappen met de zege op Imola (Foto: Getty) Lewis Hamilton feliciteert Max Verstappen met de zege op Imola (Foto: Getty) Foto: Getty Images

Lazarus stond weer op uit de dood

De hele situatie was Hamilton ten voeten uit. Als Lazarus opstaan uit de dood, hij deed het al vaker. Zelfs als hij in de problemen komt, is er vaak een gunstige safetycar of andere omstandigheid waarmee de Mercedes-coureur de schade weet te beperken. Bijvoorbeeld in de Grand Prix van Duitsland in 2018 of die van Groot-Brittannië in hetzelfde jaar wist de 36-jarige Brit op die manier de schade te beperken. En hij heeft de kwaliteiten om zo'n geluk bij een ongeluk alsnog om te zetten in een goed resultaat.



Verstappen moet dus echt met grote regelmaat beter zijn dan zijn ervaren concurrent. Perfectie is vereist. Eén foutje in een kwalificatieronde op Imola en de pole gaat naar Hamilton. Eén klein momentje overstuur bij een inhaalactie voor de leiding in Bahrein en hij moet de kopman van Mercedes weer voor laten gaan.



Zondag benaderde Verstappen die perfectie. De start vanaf de derde plaats was uitmuntend, de manier waarop de Limburger zijn ellebogen uitstak in de eerste bocht gaf een goed signaal af aan Hamilton. Na jaren dominantie is er weer een echte uitdager.



Valtteri Bottas geeft zijn teamleider nooit écht tegenstand en in de twee jaren dat Ferrari echt een auto had om de strijd aan te gaan, hielp Sebastian Vettel zijn eigen kansen zorgvuldig om zeep.

Hamilton weet na zondag weer dat Verstappen zijn ellebogen uitsteekt als dat nodig is (Foto: Getty) Hamilton weet na zondag weer dat Verstappen zijn ellebogen uitsteekt als dat nodig is (Foto: Getty) Foto: Getty Images

Hamilton weet dat Verstappen andere koek is

Verstappen is andere koek en het lijkt erop dat Hamilton dat weet. Hij geniet zichtbaar van de strijd. Zijn uitdager liet zien volwassen te zijn geworden en ruimschoots klaar te zijn voor een echt titelgevecht. Verstappen ging goed om met de tegenvaller in Bahrein en het foutje in de kwalificatie, en zette dat duidelijk om in extra motivatie. De start van de Red Bull-coureur oogde zeer overtuigend, de rust en controle tijdens de race - zelfs tijdens de hectische momenten rond de pitstop - maakten indruk.



Zeker de ronde uit de pits, als een van de eersten op droogweerbanden, was uitmuntend van Verstappen. Een toptijd in de derde sector beschermde de Limburger tegen de 'overcut' van Mercedes. Door een dikverdiende zege staan de twee kemphanen nu bijna gelijk bovenaan.



Slechts één puntje scheidt Verstappen en Hamilton. Dat is een prachtige ontwikkeling voor de sport, die snakt naar spanning om de wereldtitel.



Nu is daar het relatief jonge supertalent dat na jaren eindelijk een auto heeft om eigenhandig elke race mee te doen voor de winst. En een geslepen vos die opgaat voor zijn achtste titel, maar vooral de kans aangrijpt om te laten zien dat hij het ook kan als de druk hoog is en hij niet per se het beste materiaal heeft. Bovendien zijn er twee auto's die aan elkaar gewaagd zijn, met teams erachter die in staat zijn om de ontwikkelingsstrijd aan te gaan. Nog twee weken wachten op het volgende hoofdstuk in Portugal.