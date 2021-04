Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft na afloop van de Grand Prix van Emilia-Romagna flink uitgehaald naar George Russell. De coureur van Williams, die deel uitmaakt van het talentenprogramma van Mercedes, beleefde een zware crash met Valtteri Bottas.

"Dit had nooit mogen gebeuren", oordeelde Wolff bij Motorsport.com. "Valtteri begon beroerd in de eerste dertig ronden, hij had daar niet mogen zitten. Maar George had nooit op deze manier mogen aanvallen, zeker ook omdat de baan aan het opdrogen was."

"Er werden risico's genomen en de auto voor hem was een Mercedes. In de ontwikkeling van een jonge coureur moet je ook naar het grotere plaatje kunnen kijken. Dus ja, hij moet volgens mij nog veel leren."

Russell moest halverwege de race uitwijken voor Bottas, kwam op het natte asfalt terecht en torpedeerde de Mercedes van de Fin. Beide coureurs schoven vervolgens met hoge snelheid de bandenstapel in. Omdat de bandenstapel gerepareerd moest worden, werd de race een half uur stilgelegd.

George Russell en Valtteri Bottas gaven elkaar de schuld van hun zware crash. George Russell en Valtteri Bottas gaven elkaar de schuld van hun zware crash. Foto: Pro Shots

Russell vaak genoemd als opvolger Hamilton of Bottas

De uitspraken van Wolff zijn opvallend, aangezien Russell onder het management van de Oostenrijkse teambaas valt. Russell en Bottas kregen het na afloop van de Grand Prix in Imola flink met elkaar aan de stok en gaven elkaar de schuld van de crash.

Bovendien wordt de 23-jarige Russell regelmatig genoemd als mogelijke opvolger van Bottas of Hamilton, die beiden in het bezit zijn van een aflopend contract. Russell was vorig jaar bij de Grand Prix van Sakhir ook al de vervanger van Hamilton bij Mercedes, die destijds niet mee kon doen vanwege een coronabesmetting.

De wedstrijdleiding liet het incident tussen Bottas en Russell onbestraft. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Portugal in Portimaõ.