Red Bull-teambaas Christian Horner is verheugd over de zege van Max Verstappen in de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Nederlander reed bijna de hele race aan de leiding en naderde Lewis Hamilton in de WK-stand tot op één punt.

"Het is fantastisch dat we hier vandaag winnen, zeker omdat we in Bahrein juist net naast de zege grepen", zei Horner zondag op de site van Red Bull Racing.

"Max reed de hele middag foutloos en het team voerde een aantal perfect getimede pitstops uit. Dit is een heel belangrijke zege en een meer dan verdiende overwinning voor ons."

Verstappen startte als derde, maar verschalkte polesitter Hamilton al in de eerste bocht. "Max zat vol energie voor deze race", vervolgde Horner. "Bij de start zagen we twee gedreven coureurs die elkaar tot het uiterste dreven in bocht 1. Dit is wat iedereen wil zien."

'Misschien had Mercedes zelfs een snellere auto dan wij'

Hoewel Verstappen met twintig seconden voorsprong op Hamilton over de finish kwam, was Horner er niet zeker van dat Red Bull ook daadwerkelijk de snelste auto had in Imola. "Lewis was vandaag nog steeds heel erg rap. Dat was vooral te zien aan het eind van de race, toen hij een zeer lage bandenslijtage leek te hebben. Ik denk zelfs dat Mercedes vandaag misschien een snellere auto had dan wij."

"Voor ons blijft het dus zaak om Mercedes onder druk te houden. We gaan zorgen dat we dit momentum uitbouwen, zodat we binnenkort meer successen kunnen gaan boeken."

Verstappen kan over twee weken de leiding van Hamilton in de WK-stand overnemen als in Portimão de Grand Prix van Portugal op het programma staat.