George Russell en Valtteri Bottas hebben geen goed woord voor elkaar over na hun zware crash in de Grand Prix van Emilia-Romagna. De twee rijders bleven ongedeerd, maar zagen hun wedstrijd wel ten einde komen en zorgden bovendien voor een rode vlag.

"Ik heb direct na de crash aan hem gevraagd of hij ons allebei wilde vermoorden", zei de 23-jarige Russell voor de camera van Sky Sports. "We gingen zo ontzettend hard. Ik ging veel sneller dan hij, zat in zijn slipstream en had ook nog eens DRS."

"Net op het moment dat ik mijn inhaalactie inzette stuurde hij heel licht naar rechts. Dat is een tactische manier van verdedigen, net zoals Max Verstappen dat deed in 2015. We hebben echter een gentleman's agreement met elkaar waarin we hebben afgesproken dat we dit niet meer doen, omdat het ongelooflijk gevaarlijk is."

Russell moest uitwijken voor Bottas, kwam op het natte asfalt terecht en torpedeerde de Mercedes van de Fin. Beide coureurs schoven vervolgens met hoge snelheid de bandenstapel in. Omdat de bandenstapel gerepareerd moest worden, werd de race een half uur stilgelegd.

"Als het helemaal droog was geweest, had ik er minder moeite mee gehad, maar nu kwam ik op het natte gedeelte terecht en was ik kansloos. We rijden 360 kilometer per uur, je moet respect hebben voor de snelheid en rekening houden met de omstandigheden", vervolgde Russell.

Valtteri Bottas en George Russell zorgden met hun crash voor een rode vlag. Valtteri Bottas en George Russell zorgden met hun crash voor een rode vlag. Foto: Pro Shots

Bottas begrijpt niets van woede Russell: 'Was zijn fout'

Bottas, die als achtste startte en verder een kleurloze wedstrijd reed, had zo zijn eigen versie van het verhaal. "Ik was gestopt voor droogweerbanden en had wat moeite om op snelheid te komen. George reed het gat naar me dicht en besloot om een inhaalpoging te wagen. Het is duidelijk dat de baan hier vrij smal is, er is maar één droge lijn", aldus Bottas bij F1TV.

"Hij ging naar de buitenkant en er was genoeg ruimte voor twee auto's om naast elkaar te rijden. Maar die poging van hem had geen enkele zin en natuurlijk raakte hij de controle over zijn auto kwijt. Ik begrijp niet waarom hij zo boos is. Het was overduidelijk zijn fout."

Russell zocht Bottas direct na de crash even op toen de Fin nog in zijn auto zat. "Ik weet niet wat hij toen tegen mij zei en ik heb hem daarna ook niet meer gesproken. Het maakt me verder ook niet uit. Ik baal vooral van de uitslag."

De wedstrijdleiding liet het incident tussen Bottas en Russell onbestraft. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Portugal in Portimaõ.