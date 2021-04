Lewis Hamilton verwijt zichzelf niets voor de zeldzame fout die hij zondag maakte in de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Brit schoot halverwege de race het grind in en was daarna kansloos voor de zege in Imola. Niettemin eindigde hij nog wel als tweede achter winnaar Max Verstappen.

"Max heeft fantastisch werk geleverd", is de 36-jarige Hamilton complimenteus over Verstappen bij Ziggo Sport. De Nederlander startte als derde, maar stak Hamilton na een lichte touché al in de eerste bocht voorbij. "Het was wat krap in de eerste bocht, maar het is wat het is."

De achterstand van Hamilton op leider Verstappen schommelde daarna geruime tijd rond de vijf seconden. Halverwege de race had Hamilton weer zicht op de coureur van Red Bull Racing, tot hij een foutje maakte en in de grindbak schoot.

"Het waren lastige omstandigheden voor ons allemaal", vervolgde de Mercedes-coureur. "Dit soort foutjes gebeuren. Ik ben ook maar een mens en ik moet zorgen dat ik hier van ga leren."

Hamilton viel terug tot de negende plek en had zelfs een ronde achterstand op leider Verstappen. Door de rodevlagsituatie die ontstond na de crash tussen Valtteri Bottas en George Russell kreeg Hamilton die ronde echter weer gratis terug.

Daardoor kon Hamilton zich in de tweede helft van de race opmaken voor een inhaalwedstrijd, die uiteindelijk stokte op de tweede plaats. In de slotfase klokte hij nog wel de snelste raceronde waardoor hij de leiding in de WK-stand behield.