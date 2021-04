Max Verstappen is trots op zijn overwinning in de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Nederlander van Red Bull Racing nam door een sterke start direct het initiatief en gaf dat eigenlijk niet meer uit handen op de de natte baan, die naarmate de race vorderde opdroogde.

"Het was een heel uitdagende race, zeker in het begin. Het was heel glad en het was moeilijk om op de baan te blijven", zei Verstappen in een eerste reactie op het circuit van Imola na de elfde Grand Prix-zege uit zijn loopbaan.

"Het is nooit makkelijk om dan het juiste moment te kiezen waarop je naar slicks wisselt, maar dat hebben we goed gedaan. Eigenlijk ging alles goed vandaag, daar ben ik heel blij mee. Bij de herstart maakte ik een klein foutje, maar gelukkig spinde ik niet."

Verstappen koos ervoor om eerder dan Hamilton een pitstop te maken. "Met maar één droge lijn op de baan wil je eigenlijk niet de eerste zijn, wacht je op de eerste die de gok waagt en zie je aan de sectortijden of het goed is of niet", zei hij er later bij Ziggo Sport over.

"Maar ik zag dat Sebastian Vettel vlak voor mij naar binnen gaan. Het was precies de juiste call, want een ronde eerder was het een stuk lastiger geweest."

'Verbaasde mezelf met mijn start'

Bij de start stak Verstappen teamgenoot Sergio Pérez én de van poleposition vertrokken Lewis Hamilton voorbij. "Daar verbaasde ik mezelf mee. We hebben hard gewerkt om de start te verbeteren en onder moeilijke omstandigheden hebben we het geweldig gedaan."

Na de eerste twee races van 2021 geeft Verstappen één punt toe op WK-leider Hamilton. De Nederlander wil echter nog niet over een mogelijke wereldtitel speculeren. "Het is nog een lang seizoen, dus we moeten rustig blijven."

De volgende race van het seizoen is op zondag 2 mei in Portugal. Een week daarna reizen de Formule 1-coureurs af naar Spanje.