Max Verstappen heeft zondag de chaotisch verlopen Grand Prix van Emilia-Romagna gewonnen. De Nederlander van Red Bull Racing hield op een opdrogend circuit van Imola het hoofd koel, terwijl Lewis Hamilton in de fout ging. De Brit wist met een tweede plaats de schade wel te beperken en blijft nipt WK-leider.

McLaren-coureur Lando Norris finishte in Italië knap als derde. Charles Leclerc kwam met zijn Ferrari als vierde over de streep.



Hamilton gaat na twee races met 44 punten aan de leiding van het WK. Verstappen volgt op de tweede plaats met 43 punten. Dit titelstrijd tussen de zevenvoudig wereldkampioen en zijn Nederlandse uitdager lijkt al vroeg in het seizoen te zijn losgebarsten.



De race op het Italiaanse circuit verliep chaotisch met een vroege safetycar en een rode vlag halverwege de wedstrijd. Ongeveer een uur voor de start begon het bovendien te regen boven Imola, waardoor de openingsfase van de Grand Prix op een halfnatte baan werd verreden.

Verstappen profiteert direct van topstart

Hoewel Hamilton van pole mocht vertrekken, pakte Verstappen direct het initiatief. De Red Bull kwam uitstekend weg vanaf de derde plek, waarna de Limburger zijn auto direct aan de binnenkant van die van Hamilton kon zetten.



In de eerste bocht maakte Verstappen zich breed en ging Hamilton even van de baan. De Brit vond dat hij door de Red Bull van het asfalt werd geduwd, maar de wedstrijdleiding was het daar niet mee eens.



Op een opdrogend Imola hield Hamilton de Nederlander in zijn vizier. Toen Verstappen steeds meer moeite kreeg op zijn versleten intermediate banden, koos Red Bull ervoor om als eerste van de kop van de wedstrijd naar droogweerbanden te gaan. Hamilton bleef een rondje langer op de baan en probeerde zo Verstappen te verschalken. De pitstop van Red Bull was echter sneller dan die van Mercedes een ronde later, waardoor Verstappen - mede dankzij een goede ronde uit de pits - de leiding kon behouden.

Verstappen maakte zich breed in de eerste bocht en pakte zo de leiding (Foto: Getty Images) Verstappen maakte zich breed in de eerste bocht en pakte zo de leiding (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Hamilton door fout in de grindbak

Verstappen en Hamilton kwamen vervolgens tussen de achterblijvers terecht. Daar ging het mis voor de regerend wereldkampioen. In een poging om achterblijver George Russell in te halen in de Tosa-hairpin belandde Hamilton in het grind en raakte hij de bandenstapel.

Terwijl de Mercedes-coureur met veel moeite uit de grindbak kwam en terugreed naar de pits, kwam zijn teammaat Valtteri Bottas aan het einde van het rechte stuk in botsing met Russell.



De 23-jarige Brit verloor de controle over zijn Williams toen hij met zijn achterwiel het gras raakte en klapte vol op de Mercedes van de Fin, waarna beide coureurs in de bandenstapels terechtkwamen. Daar uitte Russell zijn ongenoegen bij Bottas, terwijl de fout toch vooral bij hemzelf lag.

Na zijn fout begon Hamilton aan een inhaalrace. (Foto: Getty Images) Na zijn fout begon Hamilton aan een inhaalrace. (Foto: Getty Images) Foto: Getty

Race stilgelegd om rommel op te ruimen

Om alle rommel van de crash op te ruimen werd de race een klein half uur stilgelegd en meldden de coureurs zich in de pitstraat. Na de rollende herstart reed Verstappen, die bij het opwarmen van zijn banden bijna de controle over zijn auto verloor, gestaag weg bij de concurrentie.

Zijn teamgenoot Sergio Pérez gaf ondertussen gevolg aan zijn al vrij rampzalig verlopende zondag. De Mexicaan had eerder al een tijdstraf van tien seconden gekregen omdat hij twee man inhaalde achter de safetycar en na de herstart spinde hij in de jacht op Leclerc van de baan. Hamilton profiteerde juist van de rodevlagsituatie.

Voor de herstart kregen alle coureurs die een ronde achterlagen - onder wie Hamilton - weer een rondje terug, waardoor de Brit als negende van start kon gaan. Nadat Pérez en Yuki Tsunoda al door eigen toedoen voor hem verdwenen, begon de Mercedes-coureur aan zijn opmars terug naar het podium.



Hamilton ging eerst Lance Stroll voorbij, passeerde daarna Daniel Ricciardo en Carlos Sainz en wist ook Leclerc en Norris nog te verschalken. Daarna reed de Engelsman ook nog de snelste ronde, waardoor hij dankzij dat extra punt nipt de WK-leider bleef.



De volgende Grand Prix is over twee weken op het Portugese circuit van Portimão.