De Grand Prix van Miami is vanaf 2022 voor tien jaar onderdeel van de racekalender van de Formule 1, zo is zondag bekendgemaakt. De race wordt gehouden op de parkeerplaats van het Hard Rock Stadium in Miami Gardens. Een datum voor de race van volgend jaar is nog niet bekend.

Geruchten over een Grand Prix in Miami waren er al langer. In 2019 werd er een principeakkoord gesloten om dit jaar al te racen in de kustplaats in Florida, maar dat wordt dus een jaar later.

In 2018 was er al een akkoord over een Grand Prix door de straten van Miami, maar door veel weerstand uit het bedrijfsleven en omwonenden werd daar een streep door gezet. Nu wordt de race verreden op een circuit dat min of meer over de parkeerplaats van het stadion gaat.

"Het is altijd interessant om op een circuit te rijden waar we niet eerder zijn geweest", reageerde Max Verstappen op de site van zijn team Red Bull. "Miami is een geweldige stad en ik weet zeker dat ze er een mooi circuit zullen neerleggen. Het geeft je telkens weer het gevoel dat alles mogelijk is. Ja, ik ben enthousiast dat we in Miami gaan rijden."

Het circuit op de parkeerplaats van het Hard Rock Stadium. Foto: Formula 1

Stadion huisvest NFL-club Miami Dolphins

Het Hard Rock Stadium ligt ten noorden van het centrum en is het stadion van Americanfootballclub Miami Dolphins. Sinds 2019 is het ook de locatie voor het grote ATP- en WTA-toernooi van Miami.

De Verenigde Staten zijn met het Circuit of the Americas in de staat Texas al jaren vertegenwoordigd op de Formule 1-kalender. Dit seizoen staat die race gepland op 24 oktober.