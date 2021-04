Antonio Giovinazzi was na afloop van de kwalificatie zaterdag voor de Grand Prix van Emilia-Romagna boos op Nikita Mazepin. De coureur van Alfa Romeo vond dat zijn Russische collega van Haas zich niet hield aan het herenakkoord in de Formule 1.

"We hebben een soort herenakkoord met alle coureurs dat we elkaar ruimte geven om de ronde te starten. Hij was achter me net begonnen aan zijn ronde en toen reden we samen in het midden van de weg", legde Giovinazzi het probleem uit na afloop van de kwalificatie tegen Ziggo Sport.

"Hij zat gewoon fout. Hij verziekt daarmee zijn eigen ronde, maar ook mijn ronde. Ik weet niet waarom hij dit doet. Het is niet logisch, maar ik weet het niet", vervolgde de Italiaan, die aangaf nog wel van plan te zijn om Mazepin aan te spreken op zijn gedrag.

Volgens Mazepin kon hij er vanwege het gebrek aan tijd maar weinig aan doen. "Iedereen gaat tegelijk de baan op en dan is het circuit simpelweg niet groot genoeg voor ons allemaal. We hebben het over een herenakkoord en daar heb ik geen probleem mee. Maar als er nog drie seconden op de klok staan, moet je gewoon gaan."

Tijdens de race van zondag, die om 15.00 uur begint, start Giovinazzi als zeventiende. Mazepin, die dit jaar debuteert in de Formule 1, begint op de negentiende plaats. Bij de vorige race in Bahrein eindigde Giovinazzi als twaalfde, Mazepin viel uit.