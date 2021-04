Max Verstappen heeft dit Formule 1-seizoen een auto die minimaal gelijkwaardig is aan de Mercedes van Lewis Hamilton. Dat voordeel heeft ook een klein nadeel: als het potentieel - zoals zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna - niet volledig wordt benut, doet het extra pijn. Al in de tweede race van 2021 groeit de druk om prijzen te pakken.

De afgelopen jaren had Max Verstappen slechts sporadisch een auto die even snel of, nog uitzonderlijker, sneller was dan de Mercedes. De Limburger slaagde er nooit in meer dan drie races per seizoen te winnen. Niet dat Verstappen zelf tekortschoot, maar doorgaans maakten de Mercedes-coureurs onderling uit wie de beste auto van het veld als eerste over de streep mocht rijden. Meestal was dat Hamilton.

In 2021 is alles opeens anders en doet de Red Bull niet meer onder voor de Mercedes. Dat schept ook andere verwachtingen. Bij de openingsrace in Bahrein was poleposition en de tweede plaats goed, maar bleef toch het gevoel hangen dat niet alles uit de auto was gehaald.



Zaterdag gebeurde op Imola hetzelfde: waarschijnlijk een snellere auto, maar een stukje grasmaaien in de Tamburello-chicane kostte Verstappen pole. Ook de laatste ronde van Sergio Pérez was niet foutloos. Hamilton zette geen wiel verkeerd en perste daarmee nipt de snelste tijd uit zijn Mercedes.

Lewis Hamilton in actie tijdens de kwalificatie. Lewis Hamilton in actie tijdens de kwalificatie. Foto: Getty Images

Foutje doet nu extra pijn

"Ik ben geen robot", stelde Verstappen terecht vast tijdens de persconferentie na afloop. Coureurs maken fouten, ook Verstappen. De Nederlander heeft vaak genoeg het maximale of meer uit zijn Red Bull gehaald om zich een foutje te kunnen veroorloven.

Het vervelende is alleen dat een foutje nu meer pijn doet, in de wetenschap dat pole er inzat. Hamilton en Mercedes waren op snelheid te verslaan, maar net als in Bahrein drie weken geleden blijkt dat perfectie vereist is om de Britse zevenvoudig wereldkampioen naar de kroon te steken.

En hoewel Verstappen benadrukte dat het seizoen met waarschijnlijk nog 22 resterende races nog erg lang is, lijkt het toch zaak om een strijdvaardige Hamilton niet onnodig al vroeg buiten bereik te laten glippen.

Top tien kwalificatie Imola 1 - Lewis Hamilton (Mercedes): 1.14,411

2 - Sergio Pérez (Red Bull): +0,035

3 - Max Verstappen (Red Bull): +0,087

4 - Charles Leclerc (Ferrari): +0,329

5 - Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,379

6 - Daniel Ricciardo (McLaren): +0,415

7 - Lando Norris (McLaren): +0,464

8 - Valtteri Bottas (Mercedes): +0,487

9 - Esteban Ocon (Alpine): +0,799

10 - Lance Stroll (Aston Martin): geen tijd

Pérez neemt belangrijke troefkaart over van Mercedes

Tegelijkertijd ging het zaterdag 'slechts' om de kwalificatie en kan de situatie er zondagmiddag na de finish alweer veel beter uitzien voor Verstappen.

Om dat te bereiken heeft Red Bull een belangrijke troefkaart overgenomen van Mercedes: Sergio Pérez start als tweede, Valtteri Bottas kwam niet verder dan de achtste plaats. Verstappen staat er daardoor sinds lange tijd eens niet alleen voor, terwijl Hamilton het zonder zijn 'wingman' (tegen wil en dank) moet stellen. Dat feit alleen al moet Red Bull-teambaas Christian Horner iets gerust stellen.



Hamilton krijgt het druk als om 15.00 uur de lichten uitgaan. Zelf begint de Engelsman op de mediumbanden. Naast hem vertrekt Pérez op de softbanden, die zeker op de eerste meters een klein voordeel opleveren.

Achter Hamilton staat Verstappen, ook op mediums, die er veel aan gelegen zal zijn om voor de WK-leider de eerste bocht in te gaan. Als leuke toevoeging aan die mix begint Charles Leclerc in de Ferrari als vierde, ook op softs.

De Monegask is een erkende snelle starter, maar heeft ook een beetje een kamikazereputatie in de openingsronde.

Sergio Pérez is een nieuw gezicht op de eerste startrij. Sergio Pérez is een nieuw gezicht op de eerste startrij. Foto: Getty Images

Verstappen en Red Bull kunnen zichzelf een grote dienst bewijzen

Zeker op een droge baan wordt de start cruciaal, want op het krappe Imola is inhalen erg lastig. Een denkbaar scenario is dat Pérez er op zijn softbanden als een haas vandoor gaat en Verstappen en Hamilton zich onderling op een vergelijkbare strategie in een tactisch steekspel werpen. Dan komt er ook direct een antwoord op de vraag of Red Bull op 'racepace' nog steeds sneller is dan Mercedes, of dat het kampioensteam het gat al heeft gedicht.



Een spannende race lijkt gegarandeerd, zeker met de kans op regenbuien in het achterhoofd. Red Bull en Verstappen kunnen zichzelf een grote dienst bewijzen om in die hectiek als winnaar boven te komen drijven. Dat zou een beloning zijn voor de snelle auto die na de winter uit de fabriek in Milton Keynes is gerold.



Bovendien voorkomt het groeiende frustratie over 'toch weer' Hamilton die aan het langste eind trekt. Daarvoor heeft Red Bull de middelen. Maar om de kopman van Mercedes te verslaan moeten die foutloos worden ingezet.