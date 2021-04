Sergio Pérez was zaterdag niet tevreden met zijn kwalificatie in het Italiaanse Imola, hoewel de Mexicaan met een tweede plek zijn beste startplaats ooit bemachtigde. De Red Bull-coureur moest alleen Lewis Hamilton voor zich dulden.

"Ik had vandaag op pole moeten staan, want ik maakte een foutje in de laatste bocht", zei de 31-jarige Pérez na afloop van de kwalificatie. "Het resultaat is nog steeds goed, maar we moeten wel zorgen dat we progressie blijven maken. Alleen het resultaat van morgen telt."

Pérez, die afgelopen winter het stoeltje bij Red Bull overnam van Alexander Albon, beleefde vrijdag een valse start in Imola. De voormalig coureur van Sauber, McLaren, Force India en Racing Point kwam bij de eerste training in contact met Esteban Ocon en verloor veel trainingstijd.

"Gisteren heb ik een fout gemaakt, waardoor ik het team een hoop werk heb bezorgd", vervolgde Pérez. "Dus ik had wat goed te maken. De monteurs hebben geweldig werk geleverd. Gisteren had ik nooit verwacht dat ik nu op de tweede plek zou staan."

Max Verstappen feliciteert Sergio Pérez met de beste kwalificatie uit zijn loopbaan. Max Verstappen feliciteert Sergio Pérez met de beste kwalificatie uit zijn loopbaan. Foto: Red Bull

'Van hieruit is alles mogelijk'

Anders dan Max Verstappen en Hamilton - beide coureurs starten op de mediumband - begint Pérez de Grand Prix van Emilia-Romagna op de zachte band. "Van hieruit is alles mogelijk", aldus Pérez, die al 192 Grands Prix achter zijn naam heeft staan.

"Ik zit op een andere strategie dan Max en Lewis, dus het zal een heel interessante race worden. Het belangrijkste is om te zorgen dat we veel punten scoren en dat ik daarbij weer een hoop nieuwe dingen over de auto ga leren."

De Grand Prix van Emilia-Romagna, de tweede race van het Formule 1-seizoen, begint zondag om 15.00 uur.