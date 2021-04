Lando Norris was zaterdag met name boos op zichzelf na het overtreden van de tracklimits in de laatste sessie van de kwalificatie. De coureur van McLaren verpestte op die manier een mooie plek op de grid voor de Grand Prix van Emilia-Romagna in Italië.

De 21-jarige Norris kon zich in Q3 meten met de topteams en zette een tijd neer die achteraf goed was geweest voor de derde startpositie. De wedstrijdleiding zette echter een streep door zijn ronde wegens het overtreden van tracklimits in bocht 9.

"Ik ben behoorlijk teleurgesteld en boos op mezelf", zei Norris in gesprek met Sky Sports. "Tot dat moment beleefden we denk ik een heel goede dag. Het team deed het geweldig en de auto kwam echt tot leven in de kwalificatie."

"We hebben vrijdag goede verbeteringen doorgevoerd. Maar in die ene ronde dat ik geen fout moest maken, heb ik het volledig verpest. Deze regel is er voor iedereen, dus hoe je het ook wil bekijken: het blijft een fout van mij."

Door zijn 'illegale ronde' begint Norris de Grand Prix op Imola zondag niet vanaf de derde, maar van de zevende positie. Lewis Hamilton pakte in de kwalificatie poleposition, voor Red Bull Racing-coureurs Sergio Pérez (tweede) en Max Verstappen (derde).

Norris ziet ondanks zijn fout in de kwalificatie nog voldoende potentie voor de race. "Sinds de start van het weekend hebben we ons echt sterk ontwikkeld en begrijpen we de auto beter. Het team heeft het echt beter gedaan dan in Bahrein, alleen ik liet het in de kwalificatie liggen."