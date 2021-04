Voor Yuki Tsunoda duurde de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna maar een paar minuten. De coureur van AlphaTauri crashte zaterdag al in zijn eerste vliegende ronde en voelde zich daar erg schuldig over.

"Allereerst: lichamelijk zijn er geen problemen", zei de twintigjarige Tsunoda op de site van de Formule 1. "Maar ik maakte wel gewoon een heel grote fout. De auto was geweldig, dus het spijt me heel erg voor het team. Ik zal het morgen in de race moeten goedmaken."

De Japanner verloor in Q1 de controle over zijn auto in de Variante Alta-chicane, aan het begin van de derde sector. "Ik pushte te veel bij het ingaan van de bocht. Daardoor had ik heel veel instabiliteit en spinde ik tegen de muur."

Tsunoda maakte tot zaterdag een uitstekende indruk in zijn eerste jaar in de Formule 1. Hij eindigde drie weken geleden bij zijn debuut in Bahrein in de punten (negende) en was vrijdag met de zevende tijd in de tweede vrije training ook al snel op Imola.

Teamgenoot Pierre Gasly bevestigde zaterdag dat AlphaTauri erg competitief is op het Italiaanse circuit door vijfde te worden in de kwalificatie. "Onze snelheid was heel goed", treurde Tsunoda. "Het had een uitstekende kwalificatie kunnen worden."

Door zijn fout moet Tsunoda zondag in de race (start om 15.00 uur) helemaal achteraan starten, terwijl inhalen niet makkelijk is op Imola. "De auto voelt geweldig, dus ik kijk nog steeds heel erg uit naar de race."