Max Verstappen vindt dat hij tekort heeft geschoten in de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Limburger van Red Bull Racing leek op Imola lang op weg naar de snelste tijd, maar maakte een klein stuurfoutje en zag Lewis Hamilton daardoor poleposition grijpen.

"Het is lang geleden dat ik zo'n matige, laatste ronde had in kwalificatie", stelde Verstappen onomwonden na de kwalificatie, waarin hij uiteindelijk de derde tijd noteerde. "In de derde docht kwam ik met twee wielen buiten de baan terecht. Ik weet dat Honda goede grasmaaiers maakt, maar dit was een beetje overdreven. Het was rommelig, geen goede ronde."

"Maar het kan niet altijd goed gaan", vervolgde Verstappen, die kort van stof was. "We zullen zien wat er fout ging. Maar de derde plek is nog steeds een goede startpositie."

Verstappen kwam uiteindelijk een kleine negen duizendsten tekort op de tijd van Hamilton, die zijn 99e poleposition in zijn imposante loopbaan veroverde. Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, eindigde als tweede en was slechts drie duizendsten langzamer dan Hamilton.

"Het wordt interessant", keek Verstappen alvast vooruit naar de race van zondag. "We hebben twee auto's op verschillende banden, we zullen zien hoe dat uitpakt. We gaan proberen het Mercedes moeilijk te maken."

De race bij de GP van Emilia-Romagna begint zondag om 15.00 uur. Vorig jaar ging de zege op Imola naar Hamilton. Verstappen viel toen uit met een lekke band.