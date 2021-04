Lewis Hamilton start de Grand Prix van Emilia-Romagna in Italië zondag vanaf poleposition. De Mercedes-coureur was in de kwalificatie nipt sneller dan de Red Bull-rijders Sergio Pérez en Max Verstappen. De top drie zat binnen 0,087 seconden.

Voor Hamilton was het zijn 99e poleposition. De regerend wereldkampioen klokte op het circuit van Imola een rondetijd van 1.14,411 en was daarmee respectievelijk 0,035 seconden sneller dan Pérez en 0,087 seconden sneller dan Verstappen.



Ook Lando Norris leek zich met zijn McLaren verrassend in de strijd vooraan te mengen, maar de jonge Brit overschreed in zijn snelle ronde de track limits, waarna zijn tijd werd afgenomen.



Met de kleine verschillen vooraan was een klein foutje kostbaar. Dat maakte Verstappen in de eerste sector. Het was voor Red Bull wel goed nieuws dat de Nederlander weer een teamgenoot heeft die de kopman van het team kan bijhouden.



Hamilton start zondag op de mediumbanden. Naast hem begint Pérez op de softbanden. Verstappen start net als Hamilton op de mediums.

Top tien kwalificatie Imola 1 - Lewis Hamilton (Mercedes): 1.14,411

2 - Sergio Pérez (Red Bull): +0,035

3 - Max Verstappen (Red Bull): +0,087

4 - Charles Leclerc (Ferrari): +0,329

5 - Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,379

6 - Daniel Ricciardo (McLaren): +0,415

7 - Lando Norris (McLaren): +0,464

8 - Valtteri Bottas (Mercedes): +0,487

9 - Esteban Ocon (Alpine): +0,799

10 - Lance Stroll (Aston Martin): geen tijd

Verstappen staat er niet alleen voor in strijd met Mercedes

Tijdens de vorige race in Bahrein was het een nadeel dat Pérez zich niet in de strijd vooraan kon mengen, waardoor Mercedes strategisch twee auto's kon uitspelen tegen Verstappen. Dat nadeel lijkt nu bij Mercedes te liggen. Valtteri Bottas kwam niet verder dan een teleurstellende achtste tijd, na een fout in de middensector.



Verstappen krijgt op de tweede startrij gezelschap van Charles Leclerc in de Ferrari. De Monegask start de race op de softbanden, net als Pierre Gasly in de AlphaTauri, die als vijfde begint. Door zijn afgenomen ronde rest Norris de zevende startplaats, achter zijn McLaren-teamgenoot Daniel Ricciardo. Esteban Ocon (Alpine) en Lance Stroll van Aston Martin maken de top tien compleet.

Sainz en Alonso grote slachtoffers van felle strijd in het middenveld

Carlos Sainz was een van de grote slachtoffers van de felle strijd in het middenveld. De Spanjaard ging er op de valreep uit in Q2 en start de race zondag als elfde. Ook andere grote namen als Sebastian Vettel en Fernando Alonso haalden de top tien in tegenstelling tot hun teamgenoten niet.

Het team van Williams had wel een goede dag. Beide coureurs wisten zich te ontworstelen aan een vroeg einde in Q1, met George Russell op de twaalfde startplaats en een veertiende voor Nicholas Latifi.



De Grand Prix van Emilia-Romagna begint zondag om 15.00 uur.