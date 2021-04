De Grand Prix van Spanje, die op 9 mei wordt verreden op het Circuit de Catalunya bij Barcelona, vindt achter gesloten deuren plaats. Vanwege de maatregelen tegen de coronapandemie is er geen publiek welkom.

De organisatie van de Grand Prix heeft van de Catalaanse overheid te horen gekregen dat de race onder de huidige omstandigheden niet met toeschouwers kan plaatsvinden, vooral omdat er reisbeperkingen zijn die het bezoekers die niet bij het circuit in de buurt wonen, onmogelijk maken om te komen.

"En het is nog niet met zekerheid te zeggen dat er in het weekend van 7 tot en met 9 mei wel versoepelingen mogelijk zijn", meldt het circuit op de eigen website. Alle fans die al een kaartje hadden gekocht, krijgen hun geld terug.

Afgelopen seizoen werd de Grand Prix van Spanje ook al zonder toeschouwers op de tribune verreden. Ook de race van dit weekend in het Italiaanse Imola vindt zonder fans plaats.



De Grand Prix van Portugal op 2 mei is tot nader order wel toegankelijk voor een gelimiteerd aantal fans. Deze week wordt naar verwachting meer duidelijk over het vermoedelijke schrappen van de Grand Prix van Canada op 13 juni.