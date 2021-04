Max Verstappen heeft zich zaterdag in de derde vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna hersteld van de matig verlopen vrijdag. De Nederlander reed achttien ronden en was de snelste met een tijd van 1.14,958. De Red Bull-coureur was daarmee op Imola een halve seconde sneller dan de tweede tijd (1.15,414) van McLaren-coureur Lando Norris.

Verstappen richtte zich net als Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas op snelle ronden op de softbanden. De Limburger was flink sneller dan Hamilton. De Britse regerend wereldkampioen ging het circuit in Italië rond met een snelste tijd van 1.15,515. Verstappen dook als enige in de 1.14.



In de tweede vrije training op vrijdag verloor de Red Bull-coureur nog veel tijd toen een aandrijfas van zijn RB16B het begaf. Verstappen kon amper long runs rijden op de medium- en harde banden. Zaterdagochtend deed hij dat ook niet: enkel de softbanden werden gebruikt. Een snelle kwalificatietijd en daarmee vooraan starten is belangrijk op Imola, want inhalen is op het krappe Italiaanse circuit erg lastig.



In de drukke derde vrije training was het daarom regelmatig stuivertje wisselen bovenaan de tijdenlijst, met onder meer snelle tijden van Hamilton, Bottas, Norris en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Ook Pierre Gasly liet meermaals zien dat de AlphaTauri van dit seizoen een snelle auto is. Uiteindelijk was het Verstappen die afgetekend de snelste tijd liet noteren, waar daarna ook niemand meer bij in de buurt kwam.

Top tien derde training Imola 1 - Max Verstappen (Red Bull): 1.14,958

2 - Lando Norris (McLaren): +0,456

3 - Lewis Hamilton (Mercedes): +0,557

4 - Sergio Pérez (Red Bull): +0,593

5 - Charles Leclerc (Ferrari): +0,780

6 - Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,932

7 - Carlos Sainz (Ferrari): +0,950

8 - Valtteri Bottas (Mercedes): +0,950

9 - Fernando Alonso (Alpine): +1,228

10 - Esteban Ocon (Alpine): +1,270

McLaren laat zich voor het eerst op Imola vooraan zien

Norris bracht McLaren voor het eerst dit weekend bovenaan de tijdenlijst. Tijdens de eerste Grand Prix toonde de Britse formatie zich nog de grootste gegadigde om het derde team achter Red Bull Racing en Mercedes te worden, maar daar was vrijdag nog weinig van te zien. Norris' teamgenoot Daniel Ricciardo richtte zich meer op de long runs en is zaterdag terug te vinden op de dertiende plaats.



De derde training verliep verder grotendeels zonder problemen. Alleen Nicholas Latifi zorgde voor een kortstondige onderbreking nadat hij met zijn Williams in de grindbak was beland, al kon de Canadees er op eigen kracht uit komen. Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi deden later in hun Alfa Romeo's hetzelfde, maar voor die incidenten volstond een gele vlag.