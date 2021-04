Bij Mercedes heerste vrijdag opluchting na de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van van Emilia-Romagna. De Duitse renstal was in beide oefensessies de snelste op Imola en komt vooralsnog een stuk sterker voor de dag dan in Bahrein.

Valtteri Bottas en Lewis Hamilton reden tot twee keer toe respectievelijk de eerste en tweede tijd. Het duo van Mercedes was drie weken geleden bij de eerste Grand Prix van het seizoen in Bahrein bij alle trainingen en in de kwalificatie nog (flink) langzamer dan Red Bull-coureur Max Verstappen.

"Het was zoveel beter dan in Bahrein. De auto leek vanmorgen en in de middag in orde. Waarschijnlijk hebben de lagere temperaturen een beetje geholpen, want vooral daar hadden we last van in Bahrein. Voor een vrijdag ben ik erg blij om dit te zien", zei Mercedes-teambaas Toto Wolff tegen Sky Sports.

"Dit was echt zo'n debrief (de evaluatie na de trainingen, red.) die ontzettend leuk was om te doen. Valtteri en Lewis zeiden dat de balans perfect was, met af en toe wat onder- of overstuur. Maar over het algemeen hebben ze een goed gevoel over de wagen."

Lewis Hamilton in gesprek met de media. Lewis Hamilton in gesprek met de media. Foto: Pro Shots

'Denk niet dat we het beste van Red Bull al hebben gezien'

Red Bull Racing kampte vrijdag met wat problemen. Verstappen kon in de tweede training maar heel weinig in actie komen doordat zijn auto stilviel en zijn teamgenoot Sergio Pérez was in de eerste training betrokken bij een bijzondere crash met Esteban Ocon van Alpine.

"Ik denk niet dat we het beste van Red Bull al hebben gezien. Ze hadden wat pech in beide trainingen, dus de tijden vertellen nog niet het hele verhaal", rekende Hamilton zich nog niet rijk.

Hij was wel zeer te spreken over de progressie van Mercedes. "Het team heeft heel hard gewerkt om te proberen te begrijpen wat er in Bahrein is gebeurd en waar we zwak waren. Ze hebben volgens mij de juiste set-up gevonden en de baan past ook wel wat beter bij ons."

Hamilton won in Bahrein wel de race. De titelverdediger en zevenvoudig wereldkampioen bleef Verstappen voor na een zenuwslopend gevecht. Hij gaat dan ook vanzelfsprekend aan de leiding in de WK-stand.