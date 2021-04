Max Verstappen maakt zich geen zorgen dat hij weinig heeft kunnen rijden tijdens de tweede vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De auto van de coureur van Red Bull Racing viel al vroeg stil en kon niet op tijd worden gerepareerd.

Verstappen was vijf ronden onderweg in de middagsessie op Imola toen hij via de boordradio aan zijn team meldde dat er iets was afgebroken. Vervolgens parkeerde hij zijn wagen langs de kant en liep hij terug naar de pitbox.

"Ik had een probleem met een aandrijfas en moest de auto stilzetten. Na deze sessie is het lastig te zeggen hoe we ervoor staan, maar het is niet schokkend", zegt Verstappen op zijn eigen website.

"We moeten kijken wat we voor morgen kunnen verbeteren op het gebied van balans en ervoor zorgen dat er niets kapotgaat. Hier hebben we wel wat last van maar we weten zo ook wel wat we moeten doen, dus ik denk dat het wel goedkomt."

'Geen verrassing dat Mercedes hier sterk is'

Verstappen noteerde eerder op vrijdag tijdens de eerste vrije training de derde tijd. Hij was daarin nog geen tiende langzamer dan Valtteri Bottas en Lewis Hamilton van Mercedes.

"Het is geen verrassing dat Mercedes hier sterk is, we moeten op onszelf focussen en ons werk beter doen en dan zien we vanzelf wel waar we staan ten opzichte van Mercedes", aldus Verstappen.

De Grand Prix van Emilia-Romagna is de tweede race van het seizoen. Hamilton won drie weken geleden in Bahrein door Verstappen (tweede) voor te blijven in een zenuwslopend gevecht.