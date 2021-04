Hoewel de Honda-motor en de Red Bull sterk uit de winter zijn gekomen, lijkt de betrouwbaarheid nog niet optimaal. Dat werd gekenmerkt door de kapotte auto van Max Verstappen in de tweede vrije training op Imola, maar ook door een nieuw elektrisch probleem bij een AlphaTauri.

Verstappen zag vrijdag een groot deel van de vrije training in rook opgaan toen hij zijn auto al na tien minuten aan de kant moest zetten. Volgens de Nederlander begaf een aandrijfas het.

Dit probleem ontstond ogenschijnlijk nadat Verstappen bij het opkomen van het rechte stuk over de kerbstones reed. Teambaas Christian Horner liet weten dat de oorzaak nog wordt onderzocht.

Ook de eerste Grand Prix in Bahrein verliep al niet vlekkeloos voor Verstappen. Daar kampte hij in de race met een probleem aan het differentieel, dat de verdeling van de aandrijving over de achterwielen verdeelt. Dit euvel kon tijdens de race wel verholpen worden, maar kostte de Limburger de nodige tijd en mogelijk zelfs de racewinst. Daarnaast had hij volgens Helmut Marko te maken met overhittingsproblemen aan de Honda-motor, die daardoor teruggeschroefd moest worden in vermogen.

Toyoharu Tanabe van Honda zei vrijdag in de Japanse media dat het iets complexer was dan overhittingsproblemen. "Maar we maakten ons wel zorgen om de betrouwbaarheid, dus Max kon met iets minder vermogen rijden."

Het probleem met het differentieel trof ook de auto van Sergio Pérez. Bij de auto van de Mexicaan werden in Bahrein bovendien de Control Electronics en de Energy Store van zijn Honda-krachtbron vervangen. Beide zijn onderdeel van het hybridesysteem. Per coureur zijn er straffeloos twee per seizoen van te gebruiken.

Ook Yuki Tsunoda (AlphaTauri) kende vrijdag problemen. Ook Yuki Tsunoda (AlphaTauri) kende vrijdag problemen. Foto: Getty Images

Elektrische problemen treffen ook Tsunoda en Gasly

Daar hielden de problemen voor Pérez in Bahrein niet op: in de opwarmingsronde viel hij stil door een storing in het elektrische systeem. Die storing zou het gevolg zijn van vocht door droogijs dat voorafgaand aan de opwarmronde wordt gebruikt voor koeling van de motoren.

Wonderbaarlijk genoeg kreeg de teamgenoot van Verstappen zijn auto weer aan de praat. Ook Pierre Gasly kreeg in Bahrein nieuwe Control Electronics en een Energy Store (batterij) voor zijn Honda-krachtbron. Hetzelfde gebeurde na de eerste vrije training bij de auto van zijn Japanse AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda.

Volgens Tanabe kunnen de vervangen onderdelen van Pérez later in het seizoen wel weer worden ingezet, maar is dat bij die van Gasly nog een vraagteken. Als een coureur van deze elementen een derde nodig heeft, volgt een gridstraf van tien plaatsen.

Top tien tweede training Imola 1 - Valtteri Bottas (Mercedes): 1.15,551

2 - Lewis Hamilton (Mercedes): +0,010

3 - Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,078

4 - Carlos Sainz (Ferrari): +0,283

5 - Charles Leclerc (Ferrari): +0,820

6 - Sergio Pérez (Red Bull): +0,860

7 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +0,868

8 - Lando Norris (McLaren): +0,934

9 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): +0,962

10 - Lance Stroll (Aston Martin): +1,186

Bij alle niet-Honda-coureurs waren nog geen nieuwe onderdelen nodig

Op de lijst van gebruikte onderdelen per coureur is Verstappen nu nog de enige Honda-rijder die van alles één heeft ingezet. Alle coureurs die met andere motorleveranciers rijden hebben nog geen gelimiteerde motoronderdelen of versnellingsbakken hoeven vervangen.

Overigens maakt Red Bull de versnellingsbak en het differentieel zelf, net als de aandrijfas die het vrijdag begaf.



Het probleem dat Verstappen trof, heeft geen gevolgen voor die lijst en dus een mogelijke gridstraf. De teams rijden op vrijdag doorgaans niet met de versnellingsbak die ze in de races gebruiken. "We gaan alle andere onderdelen voor morgen controleren", liet de Nederlander optekenen.