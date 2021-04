Max Verstappen heeft vrijdag kostbare tijd verloren in de voorbereiding op de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Red Bull van de Nederlander gaf na tien minuten in de tweede vrijde training de geest, waarna hij niet meer in actie kon komen.

De 23-jarige Limburger was vijf ronden onderweg in de middagsessie op Imola toen hij zich op het rechte stuk meldde over de boordradio.

Er was iets afgebroken, rapporteerde Verstappen aan het team, waarna hij zijn auto langs de kant parkeerde.

Volgens Red Bull ging het vermoedelijk om een kapotte aandrijfas. Het leek te ontstaan toen Verstappen over de kerbstones bij het opkomen van het rechte stuk reed. Het was van dusdanige aard dat hij vrijdag niet meer in actie kon komen.

Tijdverlies extra kostbaar door kortere trainingen

Het tijdverlies dat de Red Bull-coureur nu oploopt, is extra kostbaar. Sinds dit seizoen wordt er op vrijdag in totaal een uur korter getraind.

Bovendien is het voor het eerst dit seizoen dat de coureurs met hun nieuwe auto's op een ander circuit rijden dan dat van Bahrein. Zaterdag is er nog wel de derde vrije training van een uur, waarna de kwalificatie al volgt.

De eerste vrije training eerder op de dag verliep wel vlekkeloos voor Verstappen. Hij zette daarin de derde tijd, en was grofweg even snel als Valtteri Bottas en Lewis Hamilton van Mercedes.

Programma GP van Emilia-Romagna Derde vrije training, zaterdag 11.00 uur

Kwalificatie, zaterdag 14.00 uur

Race, zondag 15.00 uur

Mercedes domineert tijdens afwezigheid Verstappen

Bottas was in de tweede training de snelste. De Fin ging rond in een 1.15,551 en was daarmee 0,010 seconde sneller dan zijn teamgenoot Hamilton. Pierre Gasly viel op met een derde tijd in de AlphaTauri.



Ferrari kwam net als in de eerste training goed voor de dag, met een vijfde tijd voor Carlos Sainz en een zesde voor Charles Leclerc.

De training werd wel voortijdig beëindig omdat Leclerc met zijn auto in de muur belandde. De Monegask verloor de controle over zijn Ferrari vlak voor de laatste bocht.