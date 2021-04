Max Verstappen heeft vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna de derde tijd op de klokken gezet. Valtteri Bottas reed in de chaotisch verlopen sessie op Imola de snelste tijd.

Bottas ging met zijn Mercedes rond in 1.16,564 en was daarmee nipt sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton (1.16,605) en Verstappen in de Red Bull (1.16,662).



De training verliep zeer rommelig. Dat begon al met een storing in het tijdensysteem, waardoor rondetijden met vertraging doorkwamen en niet duidelijk was op welke banden de coureurs onderweg waren.



Bovendien werkten de onboard camera's op de auto's niet. Daardoor was bijvoorbeeld lang onbekend wat er misging tussen Sergio Pérez (Red Bull) en en Esteban Ocon (Alpine) halverwege de training. De twee voormalige teamgenoten kwamen met elkaar in aanraking en vielen stil, waarna de training even stilgelegd werd. Na de training bleek dat ze elkaar hadden geraakt terwijl Pérez in een snelle ronde zat en Ocon op een andere manier aan de kant ging dan de Mexicaan had verwacht.

Top tien vrije training Imola 1 - Valtteri Bottas (Mercedes): 1.16,564

2 - Lewis Hamilton (Mercedes): +0,041

3 - Max Verstappen (Red Bull): +0,058

4 - Charles Leclerc (Ferrari): +0,232

5 - Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,324

6 - Carlos Sainz (Ferrari): +0,324

7 - Fernando Alonso (Alpine): +0,893

8 - Lance Stroll (Aston Martin): +0,925

9 - Nicholas Latifi (Williams): +1,175

10 - Daniel Ricciardo (McLaren): +1,205

Drukte op smalle baantje in Imola

De chaos werd verder vergroot toen in de slotfase alle coureurs de baan opgingen om een snelle tijd te zetten op de rode softbanden. Het werd daardoor zo druk op het krappe circuit van Imola dat veel pogingen om een snel rondje te rijden werden gehinderd door verkeer of, in het geval van Verstappen, de tweede rode vlag door een crash van Nikita Mazepin in de Haas. De Rus was in de openingsfase ook al in de grindbak beland.



De uitslag van de training zegt daarom nog niet veel over de verhoudingen. Ook Hamilton zag bijvoorbeeld een snelle ronde in rook opgaan, toen hij werd gehinderd door Charles Leclerc in de Ferrari.

Ferrari zat er zelf goed bij, met twee auto's in de top zes. Een andere opvallende naam in de top tien is die van Nicholas Latifi in de Williams. Ook zijn teamgenoot George Russel kwam met een elfde tijd relatief goed voor de dag.