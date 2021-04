Max Verstappen en Red Bull gaan dit weekend tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna vooral op zoek naar antwoorden. Hebben de Nederlander en zijn team ook op Imola een auto waarmee ze Mercedes aankunnen? En wat zegt dat dan over het nog lange seizoen? Een duik in de feiten en verwachtingen.

Na vele honderden kilometers in Bahrein, waar de testdagen én de eerste Grand Prix plaatsvonden, rijdt de Formule 1 dit weekend eindelijk op een ander circuit. Door de nog altijd voortwoekerende pandemie is de koningsklasse maar weer neergestreken in Italië. Een broodnodig ander decor, dat antwoorden kan geven op de bovenstaande vragen.

Want Bahrein is heet, Bahrein heeft asfalt met weinig grip en Bahrein is een circuit waar motorvermogen een belangrijke rol speelt. Imola is een heel ander baantje: bochtiger, dus minder rechte stukken, en heel ander asfalt. Bij Italië denken mensen bovendien aan mooi weer, maar het wordt dit weekend niet warmer dan een graad of 14. Volgens de weersvoorspelling trekken er zondag ook de nodige regenbuien over.

Kortom: totaal andere omstandigheden dan Bahrein. En voor het eerst in 2021 dat de auto's op een ander circuit tegen elkaar in actie komen. De stopwatch moet nu uitwijzen of Red Bull écht sneller is dan Mercedes, of dat dit verschilt per circuit.

Het asfalt van Imola. Het asfalt van Imola. Foto: Pro Shots

Verstappen had zeker de snelheid om te winnen in Bahrein

Terugblikkend op Bahrein staan alle seinen op groen voor Verstappen. Ja, Hamilton won de race, maar dat was niet op pure snelheid.



De Red Bull was de rapste auto in Bahrein, van de eerste testdag tot de laatste ronde in de race. En als we Helmut Marko van Red Bull mogen geloven, had Verstappen nog sneller gekund als hij niet was geplaagd door een probleem aan zijn differentieel. Verstappen verloor daardoor in de race zo'n 0,3 seconde per ronde, stelde de Oostenrijkse topadviseur van het team.



Tel dat op bij Lewis Hamiltons capriolen met de 'track limits', waarmee hij steeds een beetje tijd pakte en de conclusie is dat Mercedes' betere strategie zonder deze factoren niet had kunnen werken, en Hamilton dus niet had kunnen winnen.

Feit blijft dat niet Verstappen maar de regerend wereldkampioen won. En betrouwbaarheid is ook onderdeel van de competitie. Mercedes had in Bahrein bijvoorbeeld wel een goed werkend differentieel, terwijl beide Red Bulls en de eveneens door Honda aangedreven AlphaTauri van Pierre Gasly niet probleemloos opereerden.

Max Verstappen en Lewis Hamilton na de GP van Bahrein. Max Verstappen en Lewis Hamilton na de GP van Bahrein. Foto: ANP

Mercedes kan de auto niet zomaar even aanpassen

Terug naar Imola: de omstandigheden zijn dus anders, maar de factoren die de Red Bull sterker maken dan de Mercedes zijn zeker niet zo circuit-afhankelijk dat ze op het Italiaanse asfalt heel anders gaan uitwerken. Een Honda-motor die in Bahrein kan wedijveren met de Mercedes-krachtbron, kan dat op Imola ook.



Een ander belangrijk fundament onder de snelheid van de Red Bull is de hoge rake, de relatief hoge achterkant die goed uitpakt met de dit jaar verplichte smallere vloer. Dat had Mercedes niet in Bahrein, dat hebben ze op Imola niet en krijgen ze de rest van het seizoen normaal gesproken ook niet. Het is niet even een kwestie van de achterkant omhoog gooien.

Ten eerste vraagt dat waarschijnlijk zulke grote veranderingen aan de wielophanging dat er in de winter 'tokens' voor hadden moeten worden ingezet. En ten tweede: ja, Mercedes kan de achterkant wel een stukje hoger zetten, maar dan kunnen vrijwel alle andere aerodynamische onderdelen bij het grofvuil. De hele auto is ontworpen met een 'aanvalshoek' van de rijwind (recht van voren) en werkt slechter of niet meer als je die hoek opeens flink aanpast.

Voor Lewis Hamilton is het duidelijk: Red Bull is momenteel sneller dan Mercedes. Voor Lewis Hamilton is het duidelijk: Red Bull is momenteel sneller dan Mercedes. Foto: Getty Images

Roeien met de riemen die ze hebben

Zeker met al het werk dat de komende maanden in de totaal andere auto's van 2022 moet worden gestoken in het achterhoofd is het onwaarschijnlijk dat Mercedes zich zo'n ingreep nog op de hals gaat halen. Ze moeten roeien met de riemen de ze hebben. Ook dit Red Bull-voordeel blijft dus, al is het de vraag in welke mate.



Uiteraard heeft het kampioensteam de afgelopen drie weken niet stilgezeten. Valtteri Bottas stelde uren te hebben doorgebracht in de simulator om de auto te doorgronden en alternatieve afstellingen te proberen. Red Bull zei in de week na Bahrein al wat verbeterpunten te hebben gevonden aan de RB16B, al wordt de eerste grote update verwacht bij de volgende Grand Prix in Portugal.



Toch moet Verstappen ook zonder grote update - op basis van wat we nu weten - in staat worden geacht om zaterdag weer de poleposition te pakken en zondag de race te winnen. Weer of geen weer.

De Limburger ziet zelf "geen reden waarom zijn auto niet weer goed zou kunnen zijn". Als hij naast Bahrein ook op het totaal verschillende Imola sneller blijkt dan Hamilton in de Mercedes, is dat een volgende bevestiging dat Verstappen dit jaar écht een titelkandidaat is. En dat 2021 wel eens uit kan draaien op een memorabele titelstrijd tussen de gevestigde orde en de jonge uitdager.