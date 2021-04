De Grand Prix van Canada is opnieuw geschrapt vanwege de coronapandemie. De Formule 1 wil niet veertien dagen in quarantaine bij aankomst in Montreal en heeft de race op 13 juni afgezegd. Het Turkse Istanbul Park is aangewezen als vervanger.

Het voornaamste struikelpunt bij de GP van Canada was de quarantaineplicht die de honderden medewerkers van de Formule 1 wilden omzeilen. Zij zouden eigenlijk veertien dagen in afzondering moeten leven, maar stelden voor om een bubbel te creëren en doorlopend te testen. Voor de gezondheidsautoriteiten was dat geen optie, waarop de race werd geannuleerd.

Het is voor het tweede jaar op rij dat de GP van Canada van de kalender wordt gehaald. Vorig jaar ging de race op het Circuit Gilles Villeneuve ook al niet door vanwege de coronapandemie, net als twaalf andere wedstrijden, waaronder de GP van Nederland op Circuit Zandvoort. Het seizoen bestond daardoor nog maar uit zeventien races.

De Formule 1 wijkt nu uit naar Istanbul Park, waardoor het seizoen uit 23 races blijft bestaan. Vorig jaar kwam het Turkse circuit ook al in beeld toen de Formule 1-kalender moest worden omgegooid. Lewis Hamilton veroverde daar toen zijn zevende wereldtitel.

Lewis Hamilton werd vorig jaar in Turkije voor de zevende keer in zijn loopbaan wereldkampioen in de Formule 1. Lewis Hamilton werd vorig jaar in Turkije voor de zevende keer in zijn loopbaan wereldkampioen in de Formule 1. Foto: Pro Shots

'Teleurstellend dat we niet naar Canada kunnen'

"Het is teleurstellend dat we dit seizoen niet in Canada kunnen zijn, maar ik ben blij te kunnen bevestigen dat Turkije opnieuw een GP organiseert na de geweldige race van vorig seizoen", aldus Stefano Domenicali, de baas van de Formule 1. "Istanbul Park is een geweldig circuit. Er gaan mooie gevechten plaatsvinden."

Max Verstappen kon vorig jaar geen potten breken in Turkije. De Limburger ging als tweede van start, maar verloor direct al een flink aantal plaatsen en eindigde op een teleurstellende zesde plaats. Hamilton luisterde zijn wereldtitel op met de zege.

Komend weekend staat de GP van Portugal op het programma. Het is de derde race van het seizoen. Rivalen Verstappen (Emilia-Romagna) en Hamilton (Bahrein) staan allebei op één zege na de eerste twee GP's van het seizoen.