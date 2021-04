Max Verstappen vindt niet dat Red Bull Racing een grote voorsprong op Mercedes heeft. Mercedes-teambaas Toto Wolff zei woensdag in de aanloop naar de GP op het Italiaanse Imola dat zijn renstal een gat te dichten heeft met het team van Verstappen.

"Mercedes zit heel dichtbij, ook al zeggen ze zelf van niet", aldus Verstappen donderdag tijdens zijn persmoment. De Nederlander verloor een kleine drie weken geleden nog de openingsrace in Bahrein na een meeslepend gevecht met Lewis Hamilton en eindigde nipt als tweede.

"Dat was een gemiste kans. Maar als we de volgende 22 races de sterkste auto hebben, doet dat er niet zo toe. Wij kunnen het beter doen dan we in Bahrein hebben gedaan, maar dat geldt ook voor Mercedes. Voor ons was het ook niet de makkelijkste race."

"Hopelijk is de volgorde dit weekend omgedraaid", vervolgde Verstappen, die in de kwalificatie van de GP van Bahrein nog wel een stuk sneller was dan Hamilton. "Tegelijkertijd: als een tweede plaats een slecht resultaat is, verheug ik me op de volgende 22 races."

Max Verstappen en Lewis Hamilton zaten elkaar op de hielen in de openingsrace in Bahrein. Foto: Pro Shots

'Auto kan weer zo goed zijn'

Verstappen is dit weekend uit op eerherstel op Imola. Vorig jaar kwam zijn race op het Italiaanse circuit tien rondes voor de finish ten einde door een plotselinge lekke band. De Limburger reed op dat moment op een derde plaats.

"Vorig jaar waren we hier competitief", aldus Verstappen. "Dus ik heb veel zin in dit weekend. Ik zie geen reden waarom de auto hier niet weer goed zal zijn. Maar we zijn hier dus niet in Bahrein, dus laten we maar zien hoe het gaat."

De race op Imola is zondag om 15.00 uur. Een dag eerder wordt de kwalificatie afgewerkt. Vanwege de uitvaart van de Britse prins Philip, die afgelopen vrijdag op 99-jarige leeftijd overleed, staan de coureurs al om 14.00 uur aan de start.