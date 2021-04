In het Italiaanse Imola staat dit weekend de tweede race van het Formule 1-seizoen op het programma. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Hoewel de race op Imola vorig jaar in de herfst werd afgewerkt, beleefden de Formule 1-coureurs een zonnig en droog weekend. Dit jaar zullen die omstandigheden waarschijnlijk anders zijn.

Tijdens de vrije trainingen op vrijdag is het droog en wisselend bewolkt. Gedurende de ochtendsessie is het een graad of 11, in de middag is het ongeveer 3 graden warmer.

Op zaterdag verloopt de ochtendtraining droog, met temperaturen van rond de 11 graden. Tijdens de kwalificatie is het - mits het droog blijft - zo'n 14 graden. Er is een kleine kans op een bui.

Tijdschema GP Emilia-Romagna: Vrijdag 11.00-12.00 uur: VT1

Vrijdag 14.30-15.30 uur: VT2

Zaterdag 11.00-12.00 uur: VT3

Zaterdag 14.00 uur: Kwalificatie

Zondag 15.00 uur: Race

Natte zondag in aantocht

Zondag wordt een regenachtige dag. De ochtend lijkt het natst te verlopen, terwijl de neerslag in de middag vooral buiig is. Er is dus kans op een kletsnat circuit, maar ook op wisselende omstandigheden.

Als de zon een tijdje doorbreekt, kan het maximaal 14 graden worden. Maar als het flink regent, is het hooguit een graad of 8, wat zeer koude omstandigheden zijn voor een Grand Prix in de Formule 1.