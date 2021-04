In het Italiaanse Imola staat dit weekend de tweede race van het Formule 1-seizoen op het programma. Weerplaza praat je bij over de weersverwachting rond de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Een aantal dagen geleden was de kans op een regenrace nog groot, maar die weersverwachting is in de afgelopen 24 uur flink veranderd. Er is tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna nog steeds een mogelijkheid op een bui, al is de kans op een droge race groter.

Wel is er veel bewolking en met maximaal 13 graden is de temperatuur laag voor een Formule 1-race. Volgens de huidige vooruitzichten gaat het zondag vooral in Toscane en Umbrië flink regenen. De regio Emilia-Romagna blijft voor een groot deel buiten schot.

Een enkele bui in de middag, zowel voor als tijdens de race, is nog wel mogelijk maar kletsnat wordt het zeer waarschijnlijk niet. De kans dat de race gewoon droog verloopt is circa 70 procent.

De Grand Prix van Emilia-Romagna begint zondag om 15.00 uur. Zaterdag staat om 14.00 uur nog de kwalificatie op het programma.