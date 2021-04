In het Italiaanse Imola staat dit weekend de Grand Prix van Emilia-Romagnia op het programma. Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos beantwoordt vijf over de tweede race van het seizoen.

Nog even terugkomend op het eerste Grand Prix-weekend van het jaar. Door wie of wat was jij het meeste verrast in Bahrein?

"Dat de verwachtingen na de testdagen zijn waargemaakt. De laatste jaren zijn we in de wintermaanden vaak op het verkeerde been gezet, maar nu bleek dat de test bij Mercedes inderdaad niet helemaal vlekkeloos verliep. Bij Red Bull zag het er juist wel heel goed uit."

"Ik denk dat Max Verstappen daar achter de schermen goed op heeft ingespeeld. Hij zal tegen Red Bull hebben gezegd: het moet nu gebeuren, anders ben ik een vrij man. De race in Bahrein was voor mij een bevestiging dat Red Bull het goed voor elkaar heeft en dat we echt een prachtig seizoen tegemoet gaan."

De lay-out van het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. De lay-out van het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Foto: F1

Durf je te zeggen welk team op dit moment de snelste auto heeft?

"Het is niet zo dat één team heel ver voor ligt. Mogelijk is het per circuit verschillend. Wat Imola betreft begint hier weer een heel nieuw avontuur, maar ik ben er zeker van dat Red Bull ook hier snel gaat zijn."

"Om Mercedes te kloppen heb je niet alleen de beste rijder en de beste auto nodig, maar ook een team dat geen fouten maakt. Op de rijstijl van Max was in Bahrein niks aan te merken, maar strategisch heeft het Red Bull wel steken laten vallen. En het wordt straks zaak dat Sergio Pérez de aansluiting gaat vinden."

"Alles moet kloppen als je Lewis Hamilton wil verslaan. Hij krijgt misschien niet altijd de credits, maar laten we ook niet vergeten dat hij natuurlijk een fantastische wedstrijd reed in Bahrein."

De laatste winnaars in Imola 2020 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2006 - Michael Schumacher (Ferrari)

2005 - Fernando Alonso (Renault)

2004 - Michael Schumacher (Ferrari)

2003 - Michael Schumacher (Ferrari)

2002 - Michael Schumacher (Ferrari)

In de kwalificatie had Mercedes ten opzichte van Verstappen een aantal tienden achterstand. Kan dat gat in drie weken tijd zijn gedicht?

"De ontwikkelingssnelheid in de Formule 1 verloopt altijd in een razend tempo. Er wordt vooral naar de veranderingen rond de vloer gewezen als er wordt gezocht naar een oorzaak voor het tempo van Mercedes."

"Maar in de Formule 1 speelt er altijd meer. Het is een combinatie van factoren waaraan Mercedes zal moeten werken. Tegelijkertijd zitten ze bij Red Bull natuurlijk ook niet stil."

Lewis Hamilton schreef vorig jaar de race in Imola op zijn naam. Lewis Hamilton schreef vorig jaar de race in Imola op zijn naam. Foto: Pro Shots

De teams verkassen van het hete Bahrein naar het koude Imola, waar het zondag met amper 10 graden voor Formule 1-begrippen ijskoud gaat worden. In hoeverre is het voor de teams lastig om daarop in te spelen?

"De temperatuur is niet zo'n probleem, dat hebben ze zo onder controle. Belangrijker is het asfalt dat er ligt, maar ook daar verwacht ik geen grote problemen mee. Op Bahrein is het vanwege de grote verschillen tussen dag en avond altijd zoeken voor de teams naar de juiste afstelling, maar op Imola zal dat een stuk makkelijker gaan."

"Als we te maken krijgen met wisselende omstandigheden - en het zou dit weekend weleens kunnen gaan regenen - wordt het afstellen van de auto natuurlijk wel weer moeilijker."

Tijdschema GP Emilia-Romagna: Vrijdag 11.00-12.00 uur: VT1

Vrijdag 14.30-15.30 uur: VT2

Zaterdag 11.00-12.00 uur: VT3

Zaterdag 14.00 uur: Kwalificatie

Zondag 15.00 uur: Race

Tot slot: welke coureur, buiten de Mercedes- en Red Bull-rijders, moeten we dit weekend in de gaten houden?

"Daniel Ricciardo. Hij pakte hier vorig jaar al een podiumplek en met wat geluk zou hij die prestatie dit seizoen kunnen herhalen. Zeker als het gaat regenen is hij een coureur om rekening mee te houden. Niet alleen voor de middenmoot, maar ook zeker voor de plekken van Valtteri Bottas en Sergio Pérez."

"Hij heeft er dit jaar ook het materiaal voor, want de McLaren lijkt heel goed te zijn. Bovendien heeft Ricciardo een leuke weddenschap met zijn teambaas afgesloten. Als hij ergens dit seizoen een podiumplaats bemachtigt, mag hij van Zak Brown in een NASCAR-auto gaan rijden. Wie weet kunnen ze die afspraak na dit weekend al gaan inplannen."