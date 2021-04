Mike Elliott is de nieuwe technisch directeur bij het Formule 1-team van Mercedes. De Brit neemt die topfunctie over van landgenoot James Allison, die vanaf begin 2017 de technische baas was bij de Duitse renstal.

Allison krijgt een nieuwe rol bij Mercedes en zal meer op de achtergrond opereren. "Ik ben ervan overtuigd dat mensen in topfuncties in deze sport een houdbaarheidsdatum hebben", zei Allison vrijdag.

Onder zijn bewind pakte Mercedes alleen maar wereldtitels. "Ik heb ervoor gekozen om afstand te nemen van mijn rol als technisch directeur om het stokje op het juiste moment door te geven."

Elliott werkte eerder voor McLaren en Renault, maar is al sinds 2012 in dienst bij Mercedes. Hij was onder meer hoofd aerodynamica bij het team van wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

"Het is een ongelooflijk voorrecht om deel uit te maken van dit team", zei de Brit, die in de dagelijkse praktijk nauw zal samenwerken met Toto Wolff, die al jaren teambaas is bij het topteam.

Mercedes begon vorige maand goed aan het nieuwe Formule 1-seizoen met een zege van Hamilton in de Grand Prix van Bahrein. De zevenvoudig wereldkampioen was in een spannend gevecht nipt sterker dan Max Verstappen.