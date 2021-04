Nico Hülkenberg keert als reserve- en ontwikkelingscoureur terug in de Formule 1. De 33-jarige Duitser gaat die rol dit seizoen bij Aston Martin vervullen.

In 2012 en tussen 2014 en 2016 reed Hülkenberg al in de Formule 1 voor Aston Martin, dat toen nog Force India heette. Vorig seizoen mocht de Duitser drie keer invallen bij Racing Point door positieve coronatests bij Sergio Pérez (beide Grands Prix op Silverstone) en Lance Stroll (Grand Prix van de Eifel).

Hülkenberg eindigde in twee van die drie races in de punten en werd in verband gebracht met meerdere teams, maar hij wist geen stoeltje te bemachtigen voor dit seizoen. Aston Martin strikte Sebastian Vettel en zwaaide Pérez uit. Lance Stroll, de zoon van eigenaar Lawrence Stroll, bleef op zijn plek.

"Het is ten eerste mooi dat ik nu al ruim van tevoren weet dat ik in de auto stap", zegt Hülkenberg met een knipoog, verwijzend naar zijn invalbeurten vorig seizoen. "Natuurlijk hoop ik dat Sebastian en Lance een probleemloos seizoen doormaken, maar het team weet dat het altijd op me kan rekenen als het moet. Ik ben helemaal klaar voor deze uitdaging."

'Extreem belangrijk om nu ervaren reservecoureur te hebben'

Hülkenberg heeft veel ervaring in de Formule 1. Hij debuteerde in 2010 bij Williams in de koningsklasse van de autosport en reed later, naast voor Force India en Racing Point, ook voor Sauber en Renault. Hülkenberg kwam tot dusver tot 179 races en veroverde één keer poleposition, maar stond nog nooit op het podium na een Grand Prix.

"In deze moeilijke tijden is het extreem belangrijk om een capabele en ervaren reservecoureur achter de hand te hebben", zegt teambaas Otmar Szafnauer. "Nico heeft vorig jaar bewezen dat hij in de auto kan springen en een geweldig resultaat kan neerzetten. We kunnen op hem vertrouwen."

Aston Martin is moeizaam aan het nieuwe seizoen begonnen. Vettel haalde de finish in de Grand Prix van Bahrein niet en kreeg vijf strafpunten op zijn licentie vanwege incidenten tijdens de kwalificatie en de race. Stroll kwam in de race als tiende over de finish en pakte één punt voor de WK-stand.

Het Formule 1-seizoen wordt op zondag 18 april vervolgd met de Grand Prix van Italië op het circuit van Imola.