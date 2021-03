Red Bull Racing heeft na de openingsrace van het Formule 1-seizoen al aardig in kaart op welke punten de auto's van Max Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez verder kunnen worden verbeterd. Het team voert in de komende weken een aantal updates door, te beginnen bij de eerstvolgende race, die over 2,5 week in het Italiaanse Imola wordt verreden.

"Deze auto moet het doen voor ons en moet zo min mogelijk problemen geven. We zullen zoveel mogelijk verbeteringen aanbrengen voor Imola", zegt hoofdingenieur Paul Monaghan van Red Bull woensdag tegen Autosport.com.

"We moeten doorontwikkelen, deze auto nog sterker maken, als het ware kogelwerend. We hebben geen invloed op wat de andere teams doen, ons lot ligt volledig in eigen hand. We hebben al een aantal punten ontdekt waar we de auto op kunnen verbeteren."

Volgens Monaghan worden de updates bij Red Bull zorgvuldig gepland. "Sommige voeren we al door in Imola, andere in de races erna", zegt hij. "Zeker is dat het een lang gevecht wordt in een lang seizoen."

Verstappen maakte afgelopen weekend indruk tijdens het openingsweekend van het nieuwe Formule 1-seizoen. De Red Bull-rijder startte in Bahrein van poleposition, al moest hij de zege na een spannend gevecht aan wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes laten.

De Grand Prix van Imola wordt op 18 april verreden. Twee weken later staat in Portugal de derde Formule 1-race van 2021 op het programma.