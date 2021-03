Twaalf mensen zijn in de week van de Grand Prix van Bahrein positief getest op het coronavirus. De Formule 1 nam rond de openingsrace van het seizoen in totaal 8.150 tests af onder coureurs, stafleden en overig personeel op het Bahrain International Circuit.

"De FIA en de Formule 1 zullen deze informatie bij iedere Grand Prix blijven vrijgeven met het oog op integriteit en transparantie", meldt de Formule 1 dinsdag in een korte verklaring.

Onder de positieve gevallen zijn in ieder geval twee medewerkers van Aston Martin, zo werd vrijdag vlak voor de start van de eerste twee vrije trainingen bekend. Het team nam toen direct maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Bahrein, dat al een groot deel van de bevolking heeft gevaccineerd tegen COVID-19, bood alle coureurs en medewerkers bij aankomst een coronavaccin aan. De Formule 1-organisatie en Britse teams, waaronder Aston Martin, maakten daar voor zover bekend geen gebruik van.

Bij onder meer Ferrari en AlphaTauri werd wél op het aanbod ingegaan. Andere teams legden de keuze om zich wel of niet te laten vaccineren bij iedereen individueel neer. Max Verstappen liet in de aanloop naar het raceweekend weten dat hij eerder al een vaccin had gehad.

Verstappen startte in Bahrein van poleposition, maar moest de zege aan Lewis Hamilton laten en werd tweede. De tweede Formule 1-race van 2021 wordt op 18 april op het circuit van het Italiaanse Imola gehouden.