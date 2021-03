De uitvalbeurt van Fernando Alonso bij zijn rentree in de Formule 1 werd veroorzaakt door een boterhamzakje. De tweevoudig wereldkampioen moest zijn Alpine-auto in de 33e ronde noodgedwongen aan de kant zetten in de Grand Prix van Bahrein.

"Na zijn eerste stop was er een klein probleem, waardoor we het vermogen van de auto iets moesten terugschroeven. Na de tweede stop kwam er een boterhamzakje vast te zitten in het achterste remkanaal", zegt directeur Marcin Budkowski op de site van Alpine.

"Dat leidde tot hoge temperaturen en het veroorzaakte schade aan het remsysteem, dus toen hebben we ons uit voorzorg teruggetrokken. Heel jammer voor Fernando, vooral omdat hij heel sterk reed."

De 39-jarige Alonso, die vanaf de negende plek was gestart en duels in het middenveld uitvocht, baalde vanzelfsprekend van zijn uitvalbeurt. De Spanjaard had na de eerste rondes op het Bahrain International Circuit nog een goed gevoel.

"Het was heel teleurstellend dat ik de geblokte vlag niet heb gezien", aldus Alonso. "In het middenveld zit het allemaal erg dicht bij elkaar en gaat het om tienden van seconden. Het gaat een heel interessant en spannend seizoen worden. We gaan er over drie weken in Imola weer vol voor."

De tweede race van 2021 wordt op 18 april verreden. Twee weken na de wedstrijd in Italië reizen de coureurs af naar Portugal voor de derde Grand Prix van het jaar.