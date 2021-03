Sebastian Vettel kende zondag een dramatisch debuut voor Aston Martin. De viervoudig wereldkampioen startte bij de Grand Prix van Bahrein achteraan door een gridstraf, kreeg tijdens de race een tijdstraf van tien seconden voor een botsing met Esteban Ocon en eindigde slechts als vijftiende.

Vettel verliet de eerste race van het seizoen zo met nul punten voor het wereldkampioenschap en vijf strafpunten op zijn superlicentie: drie voor het negeren van een gele vlag tijdens de kwalificatie en twee voor de botsing met Ocon.

"Mijn race was zo vervelend als het eruitzag", zei de 33-jarige Duitser op de site van de Formule 1. "Ik had een goede start, maar daarna probeerden we een andere strategie (een eenstopper, red.). We moesten wel, maar het pakte niet goed uit."

Vettel begon door zijn fout in de kwalificatie als twintigste en laatste aan de race op het Bahrain International Circuit. In de eerste ronde won hij zes plaatsen, maar daarna stokte de opmars.

Sebastian Vettel (links) bood direct na de race zijn excuses aan bij Esteban Ocon. Sebastian Vettel (links) bood direct na de race zijn excuses aan bij Esteban Ocon. Foto: Pro Shots

Vettel krijgt volledig de schuld voor botsing

Vettels kansen op punten waren definitief verkeken toen hij bij een gevecht om een positie in de 46e ronde in de eerste bocht tegen de achterkant van Ocon aan knalde.

"Ik dacht echt dat Esteban me ruimte liet aan de linkerkant, maar toen kwam hij terug naar links en mijn wielen blokkeerden zodra ik weer achter hem zat. Daardoor kon ik niet meer voorkomen dat ik hem raakte", aldus Vettel.

De stewards bepaalden dat het contact "volledig de schuld" van de Aston Martin-coureur was, waardoor Vettel tien seconden tijdstraf en twee strafpunten kreeg. De Heppenheimer bood direct na de race zijn excuses aan bij Ocon, die als dertiende eindigde.

Een Formule 1-coureur wordt voor één race geschorst als hij binnen twaalf maanden twaalf strafpunten verzamelt. Vettel, die afgelopen winter overstapte van Ferrari naar Aston Martin ( het vroegere Racing Point), stond voor de GP van Bahrein nog op nul.