Sergio Pérez haalt veel voldoening uit zijn vijfde plek in de Grand Prix van Bahrein. De Mexicaan is blij dat hij überhaupt kon debuteren voor Red Bull Racing nadat hij vlak voor de start te maken kreeg met een technisch probleem.

Pérez viel stil tijdens de opwarmronde op het Bahrain International Circuit, waarna hij zijn auto toch nog aan de praat kreeg. Hij moest vanuit de pitsstraat starten en kwam na Lewis Hamilton, Max Verstappen, Valtteri Bottas en Lando Norris als vijfde over de finish.

"Ik stond op het punt om uit de auto te springen, maar ik bleef er nog even in zitten en ineens deed hij het weer. Dat was echt een wonder. Uiteindelijk was mijn tempo goed, de potentie is er", concludeerde Pérez na de race.

"Ik ben blij dat ik de race heb kunnen uitrijden en de broodnodige kilometers heb gemaakt. Dat was heel belangrijk voor vandaag. Het is uiteraard jammer dat Max niet gewonnen heeft, maar ik weet zeker dat dat vanzelf komt."

Red Bull-teambaas Christian Horner was onder de indruk van wat Pérez tijdens zijn debuut voor het team liet zien. "Petje af. Hij hield het hoofd koel en heeft belangrijke punten gepakt", aldus de 47-jarige Brit.

De tweede Grand Prix van 2021 staat op 16 april op het programma en wordt verreden op het circuit van Imola in Italië. Twee weken later strijkt de Formule 1 neer in Portugal.