Max Verstappen haalde Lewis Hamilton zondag in tijdens een bloedstollend duel om de winst in de Grand Prix van Bahrein. Vervolgens moest hij de regerend kampioen weer voorlaten. Waarom deed de Nederlander dit en wat moet de wedstrijdleiding beter doen? Een analyse.

Dat de inhaalactie van Verstappen in bocht 4 tegen de regels was, is glashelder. Een coureur mag tijdens een inhaalactie niet met vier wielen van de baan gaan. Verstappen ging wél met vier wielen van de baan, dus moest hij de plek teruggeven. Daar is niets op aan te merken.

Het probleem rond bocht 4 zit meer in hoe warrig de regels worden toegepast en hoe coureurs daar legaal van profiteren.

Het 'probleem' met bocht 4 ontstond vorig jaar

Even terug naar 2020: toen was er al discussie over het uitkomen van bocht 4. Wedstrijdleider Michael Masi ging destijds overstag om bij het uitkomen van bocht 4 de track limits niet te 'monitoren', omdat de coureurs bepleitten dat dit een belangrijk punt was voor inhaalacties.

Masi benadrukte ook toen al dat coureurs hun plaats moesten teruggeven als ze even van de baan gingen tijdens een inhaalactie. Verder verwees de Australiër naar artikel 27.3 van het sportief reglement.

Dat zegt het volgende: coureurs verlaten de baan als geen onderdeel van de auto meer contact heeft met de baan. De witte lijnen langs het asfalt zijn nog onderdeel van de baan. De kerbstones zijn dat niet.

De wedstrijdleider voegde iets specifieks toe over het uitkomen van bocht 4 in Bahrein: de grens op deze locatie is het kunstgras en de grindbak.

De situatie bij het uitkomen van bocht 4, met het asfalt voorbij de witte lijn. De situatie bij het uitkomen van bocht 4, met het asfalt voorbij de witte lijn. Foto: Google

Het gaat de coureurs om een stukje asfalt

Hier wordt het onduidelijk, want de coureurs willen eigenlijk helemaal niet over dat kunstgras rijden, dat net naast de baan ligt. In ieder geval niet terwijl ze nog aan het sturen zijn. Het gaat ze om het asfalt dat even daarvoor buiten de witte lijn ligt.

Dat asfalt hoort bij de alternatieve lay-out van het circuit. De coureurs die de (te) wijde lijn nemen, komen eerst op dat asfalt vol grip terecht, zetten hun stuur recht en rijden dan over het kunstgras heen.

Op de beelden van zondag is te zien dat Hamilton dit keer op keer doet. De wijdere lijn zou tot wel 0,2 seconde per ronde opleveren.

'Hou je aan de regels, maar we controleren niet'

Dat Hamilton (hij was zeker niet de enige) dit deed, is de Brit niet echt aan te rekenen. Vrijdag liet de wedstrijdleiding weten dat de track limits in bocht 4 tijdens de race niet zouden worden gemonitord. Masi kwam met dezelfde boodschap als vorig jaar: het kunstgras en de grindbak geven hier de grens aan, maar we gaan niet monitoren. Hou je aan het (eerder vermelde) artikel 27.3.

Het is vergelijkbaar met de politie die zegt: op deze snelweg mag je niet harder dan 100 kilometer per uur, maar we gaan niet controleren.

Coureurs laten het niet na om gebruik te maken van zo'n voordeeltje. Hamilton deed dit vrij consequent. Verstappen nauwelijks.

Max Verstappen en Lewis Hamilton proosten op het podium in Bahrein. Max Verstappen en Lewis Hamilton proosten op het podium in Bahrein. Foto: ANP

Red Bull vroeg bij de wedstrijdleiding om opheldering

De bal kwam aan het rollen toen Red Bull halverwege de race om opheldering vroeg. Het was iemand binnen het team opgevallen dat Hamilton zo steeds een beetje tijd pakte. Verstappen kreeg te horen dat de wijde lijn uit bocht 4 blijkbaar toegestaan was.

De FIA greep vervolgens in en liet vooral aan Hamilton weten dat een straf zou volgen als hij het bleef doen. De regels werden halverwege de race opeens streng gehandhaafd, wat meteen duidelijk maakt dat er iets mis is met de handhaving. In het reglement staat dat een coureur er alles aan moet doen om zijn auto op de baan te houden. Dus als die dat consequent niet doet, moet daarop gehandhaafd worden.

Het grijze gebied dat blijkbaar in 2020 al is gecreëerd in deze bocht zorgt voor onnodige onduidelijkheid en nu dus zelfs voor twijfels over de uitslag van de race.

Denkbeeldige flitspaal halverwege de race

Terwijl er te beredeneren valt dat het Hamiltons wijde lijn niet zoveel met Verstappens inhaalactie te maken heeft. Inhalen mag in bocht 4 sowieso niet met vier wielen van de baan.

Dat wist Red Bull, dat wist Verstappen en dat wist uiteraard ook Hamilton. Laatstgenoemde riep dan ook meteen naar zijn team dat de Nederlander hem buiten de baan had ingehaald.

Het wrange zat hem in dat Verstappen Hamilton precies in de bocht inhaalde waar halverwege de race opeens een denkbeeldige flitspaal was neergezet. Voor diezelfde Hamilton. Nadat uitgerekend Red Bull de politie had gebeld. Maar de Nederlander was ook zonder dat belletje wel op de bon geslingerd.