Red Bull Racing-teambaas Christian Horner roept wedstrijdleider FIA op om meer duidelijkheid te geven rond tracklimits. Max Verstappen moest zondag zijn leidende positie bij de Grand Prix van Bahrein teruggeven aan Lewis Hamilton, nadat hij de Brit buiten het reguliere asfalt had ingehaald.

De tracklimits rond bocht 4 werden vrijdag na afloop van de eerste vrije training ingesteld, nadat in die sessie tal van coureurs tijdwinst pakten buiten het oorspronkelijke race-asfalt. De tracklimits golden alleen tijdens de daaropvolgende trainingen en kwalificatie, maar werden opvallend genoeg voor de race weer afgeschaft.

"Deze regels rond tracklimits zullen altijd omstreden blijven", zei Horner tegen The Race. "We moeten naar een eenduidige situatie toe. Je kan het niet zeggen dat het oké is om de tracklimits tijdens de race te overschrijden, maar dat het verboden is om daar in te halen. Wees duidelijk en zorg dat het wit of zwart is. Nu is het een grijs gebied."

Hamilton overschreed tijdens de eerste helft van de race in bijna alle rondes de tracklimits in bocht 4, terwijl Verstappen in diezelfde bocht wél met vier wielen op het asfalt bleef. Pas toen Red Bull over de boordradio tegen de Nederlander zei dat hij daar net als Hamilton geen rekening mee hoefde te houden, greep de wedstrijdleiding alsnog in.

Max Verstappen moest zondag in Bahrein de zege aan Lewis Hamilton laten. Max Verstappen moest zondag in Bahrein de zege aan Lewis Hamilton laten. Foto: Pro Shots

'Overschrijden tracklimits levert twee tienden per ronde op'

Verstappen ging Hamilton in de slotfase van de race voorbij in de bewuste bocht 4, maar kwam bij zijn inhaalactie naast het reguliere asfalt terecht. De FIA sommeerde vervolgens Red Bull dat Verstappen zijn gewonnen plek moest teruggeven aan de zevenvoudig wereldkampioen.

"Het was duidelijk dat Max daar te wijd ging", erkende Horner. "Het is ons voor de race duidelijk gemaakt dat als iemand voordeel zou halen door wijd te gaan in die bocht, dat voordeel teruggegeven zou moeten worden."

"Maar daarvoor zagen we dat telkens als Hamilton aanzette, hij het extra asfalt in bocht 4 gebruikte. Toen hebben we aan de wedstrijdleiding gevraagd of dat geoorloofd was, want per ronde levert dat twee tienden tijdwinst op. Vervolgens zei de FIA tegen Mercedes dat Hamilton de tracklimits moest respecteren, anders zou hij een waarschuwingsvlag hebben gekregen."

Verstappen was nadat hij Hamilton voorbij had gelaten niet meer in staat om de Mercedes-coureur nog een keer aan te vallen. De Nederlander eindigde daardoor als tweede bij de eerste race van het seizoen.

Het Grand Prix-seizoen wordt over drie weken hervat met een race in het Italiaanse Imola.