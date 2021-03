Lewis Hamilton is na afloop van de Grand Prix van Bahrein kritisch op Max Verstappen. De Britse winnaar van de race vindt dat de Nederlander voorafgaand aan zijn veelbesproken inhaalactie geduldiger had moeten zijn.

"De banden van Max waren viel nieuwer dan mijn banden, dus hij had beter wat geduldiger kunnen zijn", zei Hamilton, die elf ronden eerder dan Verstappen zijn laatste pitstop maakte, bij Ziggo Sport.

"Hij had me daar niet hoeven aanvallen. Ik remde expres laat en dwong hem wijd. Daardoor kwam hij buiten de baan terecht en door mij in te halen overtrad hij de regels. Ik wist dat hij me die plek moest gaan teruggeven."

Na Verstappens inhaalactie kreeg Red Bull van de wedstrijdleiding te horen dat de tienvoudig Grand Prix-winnaar de leiding aan Hamilton terug moest geven. Verstappen was in de resterende rondes niet meer bij machte om de Mercedes van Hamilton aan te vallen en eindigde als tweede.

Max Verstappen en Lewis Hamilton knokken in de slotfase van de Grand Prix van Bahrein rondes lang om de leiding. Max Verstappen en Lewis Hamilton knokken in de slotfase van de Grand Prix van Bahrein rondes lang om de leiding. Foto: Pro Shots

'Red Bull heeft een fantastische auto'

Hamilton, die onder de indruk is van de auto van Red Bull, had niet verwacht dat hij de Grand Prix van Bahrein op zijn naam zou schrijven. "Ze zijn zo ongelooflijk snel", vervolgde hij over het team van de Limburger.

"Max verkeert in topvorm en ze hebben een fantastische auto. De motor die ze daar hebben gebouwd is ongelooflijk krachtig. Gezien die omstandigheden ben ik nog gelukkiger dan normaal dat ik deze race heb gewonnen."

Het Formule 1-seizoen wordt over drie weken hervat met een race in het Italiaanse Imola.