Lewis Hamilton heeft zondag - naast de winst in de Grand Prix van Bahrein - een record overgenomen van Michael Schumacher. De Brit heeft nu in totaal 5.126 rondes aan de leiding gereden tijdens een Formule 1-race en daarmee het record van de Duitser (5.111 rondes) verbeterd.

De 36-jarige Hamilton verbeterde het record van Schumacher in de 42e ronde van de Grand Prix van Bahrein. De coureur van Mercedes reed tot aan de finish aan de leiding en heeft daarom nu vijftien rondes meer op kop gereden dan Schumacher.

Hamilton veroverde vorig jaar zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 en evenaarde daarmee het record van Schumacher. De regerend wereldkampioen is momenteel ook de coureur met de meeste overwinningen (95), meeste polepositions (98), meeste podiumplaatsen (165), meeste races in de punten (229) en meeste races waarin hij aan de leiding reed (nu 163).

Het record van aantal snelste racerondes is nog wel in handen van Schumacher. De Duitser, die in 2012 voor het laatst actief was in de Formule 1, deed dat 77 keer. Hamilton staat momenteel op 53 keer.

Hamilton begon zondag uitstekend aan de jacht op zijn achtste wereldtitel. Hij startte in Bahrein als tweede, maar wist Max Verstappen, die vanaf poleposition startte, toch van de winst af te houden.