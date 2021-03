Max Verstappen is niet zwaar teleurgesteld over zijn tweede plek in de Grand Prix van Bahrein. De coureur van Red Bull Racing moest zondag na een zinderend slot net zijn meerdere erkennen in Lewis Hamilton.

"Het is erg zonde dat we als tweede eindigen, maar je moet het denk ik van de positieve kant bekijken. We hebben er een gevecht van gemaakt en het is goed om het jaar zo te starten", zei Verstappen in een eerste reactie na de race.

De 23-jarige Nederlander knokte zich met nog enkele rondes te gaan naar de eerste plek, maar ging vervolgens te wijd in de bocht en moest Hamilton reglementair voorbij laten gaan. Verstappen zette de zevenvoudig wereldkampioen daarna weliswaar nog goed onder druk, maar vond geen ruimte meer om hem in te halen.

Direct na de finish overheerste bij Verstappen de frustratie dat hij zijn positie aan Hamilton moest teruggeven. "Ik finish liever als eerste met een tijdstraf dan dat ik op deze manier tweede word. Zo ben ik gewoon", zei hij bij Ziggo Sport. "Dat we nu zo balen is wel een goed teken, want vorig jaar waren we hier heel blij mee geweest."

Verstappen baalt van problemen met differentieel

Verstappen domineerde het hele weekend in Bahrein en mocht de openingsrace van het Formule 1-seizoen voor het eerst in zijn loopbaan op poleposition beginnen. Ondanks een vlekkeloos weekend klaagde hij tijdens de race wel meermaals over problemen met het differentieel.

"Er was iets heel raars aan de hand. Als ik gas gaf, slipte één wiel. Het ging iets beter toen ik het wat aanpaste, maar we moeten hier nog even goed naar kijken", aldus Verstappen. "Ik ben blij dat we in ieder geval zijn gefinisht en flink wat punten hebben kunnen pakken."

Achter Verstappen eindigde Mercedes-coureur Valtteri Bottas als derde. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, die de race vanuit de pitstraat startte door problemen in de opwarmronde, kwam knap als vijfde over de streep in Bahrein, achter McLaren-coureur Lando Norris.