Lewis Hamilton heeft zondag de Grand Prix van Bahrein gewonnen. De Brit wist Max Verstappen net achter zich te houden. De Nederlander ging bij een beslissende inhaalactie op Hamilton net naast de baan en moest de plek teruggeven. Valtteri Bottas legde beslag op de derde plaats.

De tweede plaats was een tegenvaller voor Verstappen, aangezien hij de race vanaf poleposition mocht beginnen. De Red Bull kan de Mercedes voor het eerst in jaren direct vanaf de seizoensstart bijbenen, maar wist dat niet te verzilveren met een zege.



Achter de strijd tussen de topteams pakte Lando Norris voor McLaren de vierde plaats. De jonge Brit wist Sergio Pérez net achter zich te houden.



De nieuwe Mexicaanse teamgenoot van Verstappen begon rampzalig aan zijn eerste race voor Red Bull, door uit te vallen in de opwarmronde. Zijn herstel na een start vanuit de pitsstraat was indrukwekkend.

Lewis Hamilton won voor het eerst sinds 2015 de openingsrace.

Verstappen houdt leiding in chaotische openingsfase

Verstappen hield bij de start nipt Hamilton achter zich richting de eerste bocht. Daarna werd de strijd vooraan direct onderbroken omdat debutant Nikita Mazepin met zijn Haas de muur in vloog en de safetycar de baan op kwam.

De openingsfase verliep ook daarna nog chaotisch met onder meer spins voor Mick Schumacher en Pierre Gasly, die zijn voorvleugel verloor door in aanraking te komen met het achterwiel van Daniel Ricciardo. Daarna ontstond er een tactische strijd met verschillende strategieën.

Hamilton bleef kort achter Verstappen, dook in de veertiende ronde naar binnen en kwam zo middels een undercut voor de Nederlander uit. Red Bull bleef bij het eigen plan en liet Verstappen langer doorrijden.

Max Verstappen begon nog vanaf poleposition, maar kon Lewis Hamilton niet van de winst afhouden.

Verschillende strategieën Hamilton en Verstappen

Uiteindelijk maakte de Limburger in de achttiende ronde zijn eerste stop, waarna hij als tweede achter Hamilton weer de baan op kwam. De Red Bull kreeg wel een setje mediumbanden, terwijl Hamilton bij zijn pitstop harde banden had gekregen.

Met zijn zachtere banden reed Verstappen het gat richting Hamilton dicht, die daarop in de 29e ronde weer een pitstop maakte, voor de Nederlander echt in zijn spiegels verscheen.



Verstappen bleef in eerste instantie doorrijden en kwam na zijn laatste stop met nog zestien ronden te gaan acht seconden achter Hamilton de baan weer op. Bij de pitstop had hij een nieuw setje harde banden gekregen.



De tactiek van Red Bull leek sterker en Verstappen ging Hamilton in een beslissend gevecht voorbij in bocht vier, maar ging daarbij te ver naast de baan. Het team vertelde hem over de boordradio dat Verstappen de leiding weer moest afstaan. Die leiding gaf Hamilton niet meer uit handen.