Richard Verschoor heeft zondag net naast een podiumplek gegrepen bij de hoofdrace van de Formule 2 in Bahrein. De twintigjarige debutant moest in de opstapklasse van de Formule 1 genoegen nemen met een vierde plaats.

Verschoor leidde de race van de twintigste tot en met de 28e ronde, maar moest daarna de van pole gestarte Chinees Guanyu Zhou voorlaten. In de voorlaatste ronde kwam ook de Brit Dan Ticktum langszij en in de laatste van de 32 rondes werd Verschoor gepasseerd door de Nieuw-Zeelander Liam Lawson.

De twintigjarige Verschoor was op de vijfde plaats gestart, nadat hij zaterdag met een knappe inhaalrace vierde was geworden in de tweede sprintrace op het Bahrain International Circuit. Kort nadat de safetycar voor de tweede keer van de baan was verdwenen, kon de coureur van het Nederlandse team MP Motorsport de leiding veroveren.

De wedstrijdleiding stelde nog een onderzoek in naar een inhaalmanoeuvre van Ticktum, waarbij hij de Australische Formule 3-kampioen Oscar Piastri van de baan tikte. Na afloop werd duidelijk dat de Brit zijn tweede plek mocht behouden, waardoor Verschoor niet alsnog een podiumplek kreeg.

Opnieuw geen punten voor Viscaal

Bent Viscaal, de tweede Nederlander die dit weekend debuteerde in de Formule 2, slaagde er opnieuw niet in om punten te pakken. Na een dertiende en twaalfde plek in de sprintraces eindigde hij zondag als zeventiende.

Zowel Verschoor als Viscaal heeft alleen een contract voor dit raceweekend in Bahrein. Beide coureurs waren vorig jaar actief in de Formule 3. Pas op 22 en 23 mei wordt in Monaco het volgende Formule 2-weekend gehouden.

Zondagmiddag om 17.00 uur begint op hetzelfde circuit in Bahrein de Formule 1-race, met Max Verstappen op poleposition.