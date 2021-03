Red Bull-teambaas Christian Horner plaatst de poleposition van Max Verstappen zaterdag direct in een breder historisch perspectief. De 23-jarige Nederlander bezorgde het team zaterdag zijn eerste pole in de openingsrace van een seizoen sinds lange tijd.

"Het is fantastisch om het seizoen zo te beginnen", jubelt Horner op de webiste van Red Bull. "Het is Honda's eerste pole in een seizoensopener sinds Ayrton Senna in 1991 en Red Bulls eerste bij een openingsrace sinds 2013."

Red Bull leek na de goed verlopen testdagen al favoriet in Bahrein. "Op voorhand weet je nooit waar je staat als je begint aan een eerste Grand Prix-weekend", zei Horner desondanks.

"Dat zien we pas in de kwalificatie als de brandstof eruit gaat en de motoren worden opgevoerd. Het hele team heeft in samenwerking met Honda ontzettend hard gewerkt afgelopen winter om ons in deze positie te brengen."

Verstappen pakte op het Bahrain International Circuit voor de vierde keer in zijn loopbaan poleposition. Vorig jaar bij de laatste Grand Prix in Abu Dhabi mocht hij ook al vanaf pole vertrekken, waarna hij de race wist te winnen.

326 'Voortekenen voor Verstappen waren nog nooit zo goed'

'Ik zou Pérez zeker nog niet afschrijven'

Horner neemt het in het persbericht op voor Sergio Pérez, die in zijn eerste kwalificatie voor het Oostenrijkse team niet verder kwam dan de elfde plek. "Hij was wat ongelukkig door net Q3 te missen", aldus de Brit.

"Sergio heeft veel ervaring en hij pakt alle nieuwe dingen snel op. We moeten niet vergeten dat hij pas anderhalve dag getest heeft en dat alles bij dit team nieuw voor hem is. Zondag is een nieuwe dag en ik weet zeker dat hij competitief zal zijn. Ik zou hem zeker nog niet afschrijven."

Achter Verstappen begint wereldkampioen Lewis Hamilton op de tweede plek en diens Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas start als derde. De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 17.00 uur.