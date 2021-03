Max Verstappen start zondag in Bahrein voor het eerst in zijn loopbaan de openingsrace van het seizoen vanaf poleposition. Red Bull is Mercedes in snelheid in ieder geval voor nu voorbij. Hoe heeft het team van de Nederlander de dominantie van Lewis Hamilton en Mercedes (eindelijk) kunnen doorbreken? Een analyse van de twee belangrijkste redenen.

Sinds de Formule 1 in 2014 overstapte op turbomotoren domineert Mercedes de koningsklasse. Elke poleposition voor de openingsrace ging sindsdien dan ook naar het Duitse team (meestal voor Hamilton), tot zaterdag in Bahrein.

Een veelzeggend unicum, zeker voor Verstappen zelf. De Nederlander begon met zijn Red Bull de afgelopen jaren steevast met een achterstand aan het seizoen. De afgelopen vier seizoenen kwam Verstappen er niet aan te pas bij de seizoensouverture. Nu is hij de eerste niet-Mercedes-coureur sinds Sebastian Vettel in 2013 (ook Red Bull) die van pole start in de openingsrace.

Achterstand Verstappen op snelste Mercedes in eerste kwalificatie 2017: +1,3 seconde

2018: +0,7 seconde

2019: +0,9 seconde

2020: +0,5 seconde

2021: -0,4 seconde

Hoe heeft Red Bull deze stap in snelheid kunnen zetten?

De belangrijkste verklaring ligt achter in de Red Bull: Honda is bezig aan aan het laatste jaar als motorpartner en lijkt voor het afscheid alles uit de kast te hebben gehaald. Honda was dan ook on-Japans onbescheiden over waar de krachtbron toe in staat zou zijn. Er komen volgens topman Toyoharu Tanabe meer paardenkrachten uit dan de Mercedes-motor van 2020 leverde.

Toeval of niet: in Bahrein komen de auto's van Red Bull en AlphaTauri goed voor de dag in de lijsten met hoogste topsnelheden. Verstappen liet zich dit weekend en ook tijdens de testdagen lovend uit over de Japanse krachtbron. De vijfde plek in de kwalificatie van Pierre Gasly in de AlphaTauri is een extra bevestiging dat het met de pk's wel snor zit bij Honda. Ze doen niet (veel) meer onder voor Mercedes.

De behaalde winst bij de nieuwe motor zit overigens niet alleen in het vermogen: de krachtbron is kleiner geworden en zorgt dus voor een lager zwaartepunt. Dat is goed voor het bochtenwerk. De V6-turbo kan bovendien krapper worden verpakt, wat weer aerodynamische voordelen oplevert. Alles wat wat niet in de weg zit van de vele luchtstromen die langs, over en onder de auto lopen, is meegenomen.





De nieuwe Honda-motor is een van de fundamenten onder de snelheid van Red Bull en AlphaTauri. De nieuwe Honda-motor is een van de fundamenten onder de snelheid van Red Bull en AlphaTauri. Foto: Getty Images

Hoge of lage rake, die vraag is nu beantwoord

'Rake' is een modewoord in de Formule 1, dat dit seizoen al meer is gevallen dan ooit. Voor de zekerheid nog maar een keer: als een auto hoog op de achterwielen staat, heeft die hoge rake, als een auto achter lager op het asfalt staat, heet het lage rake. De Red Bull heeft hoge rake, de Mercedes lage rake.

De Formule 1 wilde in 2021 de bochtensnelheid omlaag brengen en heeft dat gedaan door de neerwaartse druk te verlagen. De belangrijkste ingrepen daarvoor zijn een kleinere vloer en inperkingen van de diffuser onder de auto. Beide onderdelen wekken veel downforce op en doen dat minder goed als er stukken vanaf moeten. De grote vraag was: wie treft deze ingreep meer? De auto's met lage of met hoge rake?





De Red Bull (links) staat achter veel hoger van het asfalt en heeft dus een hogere 'rake' dan de Mercedes (rechts). De Red Bull (links) staat achter veel hoger van het asfalt en heeft dus een hogere 'rake' dan de Mercedes (rechts). Foto: Getty Images

Mercedes en Aston Martin zijn harder geraakt door de regelwijzing

Het antwoord kwam al een beetje naar voren tijdens de wintertests en werd vrijdag bevestigd door Mercedes-teambaas Toto Wolff: de auto's met lage rake - dus Mercedes en Aston Martin - hebben meer last van de regelwijziging.

Ook de McLaren, Ferrari en vooral AlphaTauri hebben hoge rake, hoger dan de Mercedes in ieder geval. Die auto's zijn dan ook dichter bij het kampioensteam gekomen. En, belangrijk voor de strijd om plek drie, ze lijken Aston Martin voorbij. Deze ontwikkeling bevestigt de woorden van Wolff, en lijkt een van de hoofdreden waarom Red Bull nu de snelste auto heeft.

Niet te vroeg juichen

Het is nog veel te vroeg om Verstappen als de grootste titelkandidaat uit te roepen. De Nederlander heeft met de RB16B nog geen race gewonnen. Bovendien hebben de auto's van 2021 alleen nog samen op het circuit in Bahrein gereden. Er is geen enkele garantie dat Red Bull over drie weken op het Italiaanse Imola weer de snelste is.

Mercedes is bovendien in 2017 en 2018 in de openingsrace verslagen door Ferrari, maar werd die seizoenen toch kampioen met Hamilton. De formatie is natuurlijk niet voor niets al zeven jaar dominant.

De Verstappen-fans kunnen zich vasthouden aan één belangrijk gegeven: normaal loopt Red Bull gedurende het seizoen in op Mercedes. Nu beginnen ze al voor het kampioensteam. Nooit eerder in Verstappens loopbaan kon hij zich vanaf de eerste race mengen in de titelstrijd. Of hij het wil of niet: nu is de Nederlander de favoriet.



De Grand Prix van Bahrein start zondag om 17.00 uur Nederlandse (zomer)tijd.