Sebastian Vettel houdt een slecht gevoel over aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. De viervoudig wereldkampioen, die Ferrari na vorig seizoen voor Aston Martin verruilde, kwam zaterdag niet verder dan Q1.

"Natuurlijk ben ik gefrustreerd en boos dat we niet door de eerste sessie zijn gekomen, maar het was niet onze schuld", zei de 33-jarige Vettel in gesprek met Sky Sports. "Het heeft helemaal geen zin om nu in paniek te raken. We moeten dit incasseren en ermee om zien te gaan."

Vettel had in Q1 na een moeizame eerste run een tweede ronde nodig om zijn kwalificatie te kunnen vervolgen. Door twee gele vlaggen - Nikita Mazepin (Haas) en Carlos Sainz (Ferrari) verloren even de controle over hun auto - kon de Duitser niet voluit in zijn tweede run en strandde hij met de achttiende tijd in de eerste sessie.

"Hier kunnen we gewoon niet veel aan doen", benadrukte Vettel, die alleen sneller was dan Haas-coureurs Mick Schumacher en Mazepin, bij Motorsport.com. Zijn teamgenoot Lance Stroll begint zondag 'slechts' vanaf de tiende positie, een teleurstellend resultaat voor het ambitieuze Aston Martin.

"Het gevoel was in de kwalificatie wel een stuk beter dan tijdens de trainingen, maar we zijn nog niet waar we willen staan. We zijn nog steeds aan het leren en doen er alles aan om de auto nog beter te begrijpen. De potentie was er om sneller te zijn, dus er is nog veel werk aan de winkel", aldus Vettel.

De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 17.00 uur. Max Verstappen begint de openingsrace van het Formule 1-seizoen voor het eerst in zijn carrière van poleposition.