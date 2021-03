Sergio Pérez heeft gemengde gevoelens bij zijn elfde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. De Mexicaan had graag meer willen laten zien in zijn eerste kwalificatie als Red Bull Racing-coureur, maar merkt ook dat hij snel vorderingen maakt.

"Dit is geen perfecte start, maar we maken wel progressie. De auto vereist een aparte rijstijl die ik nog niet onder de knie heb", zei Pérez tegen Ziggo Sport op het Bahrain International Circuit.

"Ik heb wel een stap in snelheid gemaakt van de derde vrije training naar de kwalificatie. Helaas was het niet genoeg, mijn snelste ronde was niet sterk. Hopelijk kunnen we ons morgen verbeteren."

De 31-jarige Mexicaan, die vorig jaar voor Racing Point reed, had in de aanloop naar de start van het Formule 1-seizoen al aangekondigd dat zijn eerste races van 2021 vooral in het teken zullen staan van wennen bij Red Bull.

"Maar ik word iedere kilometer beter", merkte Pérez in Bahrein. Hij kijkt uit naar de race van zondag. "We hebben nu wel een vrije bandenkeuze, dus wie weet kunnen we daar morgen van profiteren."

Pérez' teamgenoot Max Verstappen maakte tijdens de kwalificatie indruk door poleposition te pakken. De Nederlander deelt de eerste startrij zondag met wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes. De race begint om 17.00 uur.