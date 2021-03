Lewis Hamilton kan best leven met zijn tweede plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. De zevenvoudig wereldkampioen kwam zaterdag bijna vier tienden tekort om Max Verstappen van poleposition te houden, maar zag toch dat zijn team Mercedes progressie heeft gemaakt.

"Het verschil is veel kleiner dan we hadden verwacht", aldus Hamilton op de officiële site van de Formule 1. "We hebben dit weekend een goede stap vooruit gemaakt. Vooraf hadden we verwacht dat het gat met Red Bull ongeveer twee keer zo groot zou zijn, maar door het fantastische werk van de mannen en vrouwen op de fabriek valt het verschil mee."

Hamilton zei na de wintertests al dat Mercedes kampte met problemen aan de W12, maar vanwege de recente dominantie van het Duitse team werd er getwijfeld aan zijn uitspraken.

De 36-jarige Hamilton werd in de afgelopen zeven seizoenen zes keer wereldkampioen met Mercedes. In 2016 moest hij de wereldtitel laten aan zijn Duitse teamgenoot Nico Rosberg.

Lewis Hamilton moest de poleposition zaterdag aan Max Verstappen laten.

Hamilton: 'Red Bull heeft nog meer achter de hand'

Een dag voor de eerste race van het seizoen heeft Hamilton er maar weinig geloof in dat hij Verstappen zondag van de zege kan afhouden. "Het wordt heel moeilijk", aldus de Brit.

"Meestal zien we dat Red Bull tijdens de race sterker voor de dag komt dan in de kwalificatie. Misschien kunnen we nog wat dichterbij komen, maar ik denk dat Red Bull nog zeker twee tienden achter de hand heeft."

De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 17.00 uur.