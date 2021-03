Max Verstappen bewees zaterdag niet alleen zichzelf, maar ook motorleverancier Honda een dienst door in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein de snelste tijd te noteren. Het is voor het eerst in dertig jaar dat een auto met een Honda-motor op poleposition staat in de openingsrace van het Formule 1-seizoen.

De vorige keer was in maart 1991 in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Ayrton Senna pakte destijds in Phoenix poleposition namens McLaren-Honda. De Braziliaan won toen ook de race, net als in de daaropvolgende drie Grands Prix.

De 23-jarige Verstappen pakte zaterdag met overtuiging poleposition in Bahrein. De Nederlander was in de drie vrije trainingen de snelste en maakte de verwachtingen waar door in de beslissende kwalificatiesessie een winnende tijd van 1.28,997 te noteren.

Het is de vierde keer dat Verstappen poleposition verovert. De laatste keer was in de Grand Prix van Abu Dhabi in december 2020, de slotrace van het vorige seizoen. Vorig jaar ging poleposition in vijftien van de zeventien Grands Prix naar Mercedes.

De Grand Prix van Bahrein is bij zeven van de zestien edities door de polesitter gewonnen. Een van die zeges kwam op naam van Red Bull; in 2012 reed Sebastian Vettel vanaf de eerste positie naar de winst. De race begint zondag om 17.00 uur.