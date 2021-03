Max Verstappen is opgelucht dat hij de verwachtingen zaterdag waar heeft kunnen maken met de snelste tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. Het is de eerste keer dat de Nederlander de openingsrace van het seizoen op poleposition mag starten.

"We hadden een goede testweek, maar die geeft natuurlijk geen garanties. De auto werkt al het hele weekend heel goed en het is echt een plezier om erin te rijden", zei een tevreden Verstappen in een eerste reactie op de kwalificatie.

De 23-jarige Verstappen noteerde in alle vrije trainingen de snelste tijd en was de favoriet om pole te pakken in Bahrein, maar het zat allemaal dicht bij elkaar in Q3. Verstappen zette de toon in de beslissende sessie door in zijn eerste ronde al de snelste tijd te noteren, maar de Red Bull-coureur wist dat hij nog beter kon.

"Mijn eerste ronde in Q3 was niet geweldig. Er zat meer in, maar ik moest door de temperatuur voorzichtig zijn met de banden", zei Verstappen, die zich inderdaad verbeterde en met een tijd van 1.28,997 op fraaie wijze zegevierde.

Max Verstappen maakte in de kwalificatie voor de GP van Bahrein de verwachtingen waar. Foto: Getty Images

'We presteerden op het moment dat het moest'

De omstandigheden in Bahrein waren volgens Verstappen verre van ideaal. "De wind draaide vaak, dus het was moeilijk om alles goed af te stellen. Maar de auto doet het gewoon goed en ik ben heel erg blij met deze poleposition. We presteerden op het moment dat het moest. Dit is een geweldige start van het seizoen."

Verstappen was de enige coureur die onder de minuut en 29 seconden dook. Hij troefde onder anderen Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (tweede) en Valtteri Bottas (derde) af. In het hele vorige seizoen greep Mercedes in slechts twee Grands Prix naast poleposition.

"Dit heb ik niet eerder meegemaakt bij Red Bull", vervolgde Verstappen bij Ziggo Sport. "Je ziet dat het team na de Grand Prix van Abu Dhabi (laatste race van het vorige seizoen, red.) een lift kreeg. In de fabriek hebben de mensen lang doorgewerkt en dat betaalt zich nu uit. Als je gewoon een goede auto hebt, kun je het echt laten zien en dat is nu eindelijk het geval. Dit is wat je wil."

De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 17.00 uur.