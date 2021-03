Max Verstappen heeft zaterdag poleposition gepakt voor de Grand Prix van Bahrein. Het is voor het eerst dat de Red Bull-coureur bij de openingsrace van een Formule 1-seizoen vooraan mag beginnen. De Nederlander was 0,388 seconde sneller dan regerend kampioen Lewis Hamilton in de Mercedes.

De poleposition voor Verstappen (1.28,997) is een duidelijk signaal dat Red Bull voor het eerst in jaren eens niet met een achterstand op Mercedes aan het seizoen begint.



De derde tijd werd gereden door Valtteri Bottas in de tweede Mercedes. De Fin kwam 0,589 seconde tekort op Verstappen. Charles Leclerc werd met een tijd van 1.29,678 knap vierde in de Ferrari, dat op de weg terug lijkt na een rampjaar.



Pierre Gasly start zondag als vijfde in de AlphaTauri. De Fransman bevestigde daarmee dat zijn team een goede stap voorwaarts heeft gezet, al dan niet dankzij de nieuwe Honda-motor die ook achter in de Red Bull van Verstappen ligt.



McLaren was vrijdag nog de grote verrassing met snelle tijden in de eerste twee vrije trainingen, maar kwam in de kwalificatie toch krap een seconde tekort op de poletijd. Daniel Ricciardo (1.29,927) start als zesde, Lando Norris (1.29,974) begint vanaf de zevende plek.



Carlos Sainz reed in zijn eerste kwalificatie voor Ferrari de achtste tijd, op ruim 1,2 seconde van Verstappens tijd. Fernando Alonso (39) luisterde zijn terugkeer in de Formule 1 op met een negende tijd in de Alpine. Lance Stroll (Aston Martin) maakte de top tien compleet.





Top tien kwalificatie Bahrein 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.28,997

2. Lewis Hamilton (Mercedes): + 0,388

3. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,589

4. Charles Leclerc (Ferrari): +0,681

5. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,812

6. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,930

7. Lando Norris (McLaren): 0,977

8. Carlos Sainz (Ferrari): +1,218

9. Fernando Alonso (Alpine): +1,252

10. Lance Stroll (Aston Martin): +1,604

Slecht kwalificatiedebuut voor Pérez bij Red Bull

Sergio Pérez reed geen goede eerste kwalificatie bij Red Bull. De Mexicaan probeerde op een set mediumbanden Q3 te halen, zodat hij daar zondag op zou kunnen starten. Die gok pakte verkeerd uit. Alleen de beide Mercedes-coureurs, Verstappen en Gasly slaagden in deze opzet en starten de race dus op de mediumbanden.



Naast Pérez was ook Yuki Tsunoda een 'slachtoffer' van de gok met de mediums. De Japanse debutant van AlphaTauri maakte eerder indruk met een snelle tijd op de softbanden, maar wist Q3 toch niet te bereiken. De beide McLaren- en Ferrari-coureurs, Alonso en Stroll starten de race op soft. Iedereen buiten de top tien heeft vrije bandenkeuze.





Max Verstappen in de Red Bull RB16B. Max Verstappen in de Red Bull RB16B. Foto: Getty Images

Mazepin dringt voor en hindert collega-coureurs

Nikita Mazepin maakte zich niet populair bij een aantal van zijn collega's. De Rus ging met zijn Haas een rijtje auto's voorbij dat zich opmaakte voor een snelle ronde en spinde vervolgens bij het aanremmen van bocht 1. Alle coureurs achter hem moesten vervolgens van het gas.



Een van die coureurs was Sebastian Vettel. De naar Aston Martin overgestapte Duitser maakte zelf een fout in zijn eerste poging tot een snelle ronde en kon zijn tweede run dus niet voluit afmaken. Vettel start de race zondag (voorlopig) als achttiende.

Mazepin zelf eindigde als twintigste en laatste en moest zijn teamgenoot en mede-debutant Mick Schumacher voor laten gaan. De auto van Haas komt behoorlijk tekort op de rest van het veld.



De Grand Prix van Bahrein start zondag om 17.00 uur.